Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor? Danıştay'ın kararını hukukçular yorumladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor? Danıştay'ın kararını hukukçular yorumladı

Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor? Danıştay\'ın kararını hukukçular yorumladı
07.05.2026 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Danıştay’ın Metin Özçelik hakkında verdiği iptal kararı kamuoyunda “göreve dönüş” olarak yorumlanırken, hukukçular kararın KHK ile kesinleşen ihraç statüsünü kapsamadığını, yalnızca farklı bir idari işleme ilişkin olduğunu ve beraat kararına dayanmasına rağmen hukuki açıdan tartışmalı yönler barındırdığını vurguladı; bu nedenle Özçelik’in yeniden kamu görevine dönmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.

2014 ve 2015 yıllarında, "casusluk", "yasa dışı dinleme", "25 Aralık kumpası", "Selam Tevhid kumpası" ve "Tahşiye kumpası" gibi çok sayıda soruşturmada tutuklu bulunan emniyetçiler ve medya yöneticilerinin tahliye taleplerini yetkisi olmadan işleme alan hakim Metin Özçelik’in meslekten ihracına ilişkin kararın Danıştay 5. Dairesi tarafından iptal edildiği yönünde haberler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

KHK İHRACI AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Konuyla ilgili değerlendirme yapan hukukçular, Metin Özçelik’in daha önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında kamu görevinden ihraç edildiğini ve bu kararın kesinleştiğini vurguladı. Bu nedenle Özçelik’in mevcut durumda yeniden mesleğe dönmesine imkân bulunmadığı ifade edildi.

Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor? Danıştay'ın kararını hukukçular yorumladı

DANIŞTAY KARARI FARKLI BİR İDARİ İŞLEME İLİŞKİN

Danıştay 5. Dairesi tarafından verilen iptal kararının, KHK kapsamında gerçekleştirilen ihraç işlemine değil; 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 69. maddesinin son fıkrası uyarınca tesis edilen ayrı bir idari işleme ilişkin olduğu belirtildi. Bu işlem, Özçelik’in görevde bulunduğu dönemde verdiği dinleme kararlarının niteliğine yönelik değerlendirmeleri kapsıyor.

BERAAT KARARI DİKKATE ALINDI

Söz konusu eylemler nedeniyle yürütülen ceza yargılamasının beraat kararıyla sonuçlandığı, Danıştay’ın da iptal kararında bu sonucu dikkate aldığı aktarıldı. Ancak beraatin, “yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması” gerekçesiyle verilmiş olmasının hukuki açıdan ayrıca önem taşıdığı ifade edildi. Uzmanlara göre bu tür beraat kararları, idari yargı açısından mutlak bağlayıcılık taşımıyor.

BİR ÜYE KARARA KARŞI OY KULLANDI

Danıştay incelemesi sırasında heyette yer alan bir üyenin karara karşı oy kullandığı, ayrıca Danıştay savcısının davanın reddi yönünde mütalaa verdiği bilgisi paylaşıldı. Bu durum, kararın hukuki açıdan tartışmalı yönler içerdiğine işaret etti.

SONUÇ: GÖREVE DÖNÜŞ SÖZ KONUSU DEĞİL

Sonuç olarak Danıştay 5. Dairesi’nin iptal kararının, Metin Özçelik’in KHK kapsamında kesinleşmiş ihraç statüsünü ortadan kaldırmadığı ve yeniden kamu görevine dönüşüne yol açmadığı vurgulandı.


Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor? Danıştay'ın kararını hukukçular yorumladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
Aynı masada hem sezaryen hem de beyin ameliyatı yapılan kadın sağlığına kavuştu Aynı masada hem sezaryen hem de beyin ameliyatı yapılan kadın sağlığına kavuştu
Acun Ilıcalı, takımı şampiyon olursa oyuncularına vereceği ödülü duyurdu Acun Ilıcalı, takımı şampiyon olursa oyuncularına vereceği ödülü duyurdu
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş
Brüksel Havayolları’nın 4-6 haftalık jet yakıtı kaldı Brüksel Havayolları'nın 4-6 haftalık jet yakıtı kaldı
YSK Başkanlığına seçilen Serdar Mutta kimdir YSK Başkanlığına seçilen Serdar Mutta kimdir?
Kübra Yapıcı cinayetinde kan donduran detaylar Cesedin yanmayan kısımlarını balyozla parçalamışlar Kübra Yapıcı cinayetinde kan donduran detaylar! Cesedin yanmayan kısımlarını balyozla parçalamışlar
Antalya’da yolsuzluk soruşturmasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer tutuklandı Antalya'da yolsuzluk soruşturmasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer tutuklandı
MHP Genel Sekreteri Büyükataman’dan Dervişoğlu’na çok sert yanıt: Yabancı başkentlerin ağzıyla konuşan alçaklar MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan Dervişoğlu’na çok sert yanıt: Yabancı başkentlerin ağzıyla konuşan alçaklar

14:05
Dünya devinden Osimhen için güldüren teklif
Dünya devinden Osimhen için güldüren teklif
13:58
Akaryakıta birer gün arayla iki indirim birden
Akaryakıta birer gün arayla iki indirim birden
13:51
Kazakistanlı spor koçunun paylaşımı olay oldu
Kazakistanlı spor koçunun paylaşımı olay oldu
13:45
Sezonu kapattı Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray’a şok
Sezonu kapattı! Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray'a şok
13:20
Ertan Torunoğulları, Marmaray’da görüntülendi
Ertan Torunoğulları, Marmaray’da görüntülendi
13:14
Özgür Özel’den SAHA 2026’ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
13:10
Yemen’de pes dedirten görüntü Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
Yemen'de pes dedirten görüntü! Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
12:22
Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
12:01
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
11:34
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 14:21:44. #.0.5#
SON DAKİKA: Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor? Danıştay'ın kararını hukukçular yorumladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.