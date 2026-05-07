Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor? Danıştay\'ın kararını hukukçular yorumladı

2014 ve 2015 yıllarında, "casusluk", "yasa dışı dinleme", "25 Aralık kumpası", "Selam Tevhid kumpası" ve "Tahşiye kumpası" gibi çok sayıda soruşturmada tutuklu bulunan emniyetçiler ve medya yöneticilerinin tahliye taleplerini yetkisi olmadan işleme alan hakim Metin Özçelik’in meslekten ihracına ilişkin kararın Danıştay 5. Dairesi tarafından iptal edildiği yönünde haberler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Konuyla ilgili değerlendirme yapan hukukçular, Metin Özçelik’in daha önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında kamu görevinden ihraç edildiğini ve bu kararın kesinleştiğini vurguladı. Bu nedenle Özçelik’in mevcut durumda yeniden mesleğe dönmesine imkân bulunmadığı ifade edildi.
Danıştay 5. Dairesi tarafından verilen iptal kararının, KHK kapsamında gerçekleştirilen ihraç işlemine değil; 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 69. maddesinin son fıkrası uyarınca tesis edilen ayrı bir idari işleme ilişkin olduğu belirtildi. Bu işlem, Özçelik’in görevde bulunduğu dönemde verdiği dinleme kararlarının niteliğine yönelik değerlendirmeleri kapsıyor.
Söz konusu eylemler nedeniyle yürütülen ceza yargılamasının beraat kararıyla sonuçlandığı, Danıştay’ın da iptal kararında bu sonucu dikkate aldığı aktarıldı. Ancak beraatin, “yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması” gerekçesiyle verilmiş olmasının hukuki açıdan ayrıca önem taşıdığı ifade edildi. Uzmanlara göre bu tür beraat kararları, idari yargı açısından mutlak bağlayıcılık taşımıyor.
Danıştay incelemesi sırasında heyette yer alan bir üyenin karara karşı oy kullandığı, ayrıca Danıştay savcısının davanın reddi yönünde mütalaa verdiği bilgisi paylaşıldı. Bu durum, kararın hukuki açıdan tartışmalı yönler içerdiğine işaret etti.
Sonuç olarak Danıştay 5. Dairesi’nin iptal kararının, Metin Özçelik’in KHK kapsamında kesinleşmiş ihraç statüsünü ortadan kaldırmadığı ve yeniden kamu görevine dönüşüne yol açmadığı vurgulandı.
