HÜDA-PAR: Erken Seçim 2027 Sonbaharında Olabilir
HÜDA-PAR: Erken Seçim 2027 Sonbaharında Olabilir

07.05.2026 15:48
Zekeriya Yapıcıoğlu, 2026'da erken seçim beklemediğini, 2027 sonbaharında sandık olabileceğini belirtti.

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, TBMM'de gazetecilerle bir araya geldi.

Yapıcıoğlu, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, "Bize göre süreçle ilgili yavaşlama var. Çok fazla detaya girmek istemiyorum ancak sürece yüklenen anlam açısından partilerin durduğu yer farklıdır. Meclis Başkanına sunulan raporlar incelenirse aradaki farklar çok net bir şekilde görülecektir. Kimine göre Türkiye'de bir Kürt meselesi yoktur, sadece terör sorunu vardır ve silahlar bırakılırsa sorun tamamen bitecektir. Kimine göre aslında asıl mesele Kürt meselesidir, yani daha doğru bir ifade ile demokratikleşme meselesidir ve eğer bazı adımlar atılırsa zaten diğer sorunlar kendiliğinden çözülecektir. Dolayısıyla farklı tanımlar olduğu için çözüm önerileri de farklılaşabiliyor ve herkesin beklediği çözüm farklı olduğu için sürecin ilerleyip ilerleyemediği yönündeki yorumlarda değişebiliyor. Bize göre süreç uzarsa tıkanma riski o zaman doğar. Mümkün olan en kısa süre içerisinde bu sorunları çözmemiz gerekiyor. Bizim Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporumuzun ekinde sunduğumuz kanun teklifimizde, 'Tespit ve Gözlem Kurulu' kurulmasına yönelik bir önerimiz var" dedi.

"YENİ BİR ANAYASAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Yapıcıoğlu, Türkiye'nin uzun zamandır yeni anayasayı tartıştığını belirterek, "Yeni bir yüzyıla giriyoruz ve bu yüzyıla bütün ağırlıklarından kurtulmuş, sorunlarını çözmüş, iç barışını sağlamış, kardeşliğini pekiştirmiş bir şekilde girmek zorundayız. Bu bir tercih değil zorunluluktur; çünkü ya birbirimize kenetleneceğiz, sorunlarımızı adaletle ve birliktelik içerisinde çözeceğiz, ya da çevremizdeki savaş ateşini tutuşturanların saldırdıkları ülkeleri önceden içeriden karıştırmaya çalıştığını çok iyi görüyoruz. Dolayısıyla bütün meselelerimizi, halkın bütün meşru taleplerini karşılayabilecek ve tam anlamıyla toplumsal mutabakat ve katılımla olacağı yeni bir anayasaya Türkiye'nin ihtiyacı var" dedi.

"İYİLEŞTİRİLEMEYEN HAYVANLAR İTLAF EDİLSİN"

Başıboş köpek sorununa değinen Yapıcıoğlu, vatandaşların zarar görmeyeceği şekilde tedbirler alınması gerektiğini savunarak, "Eğer bunları insanlardan uzaklaştırarak bir yere kapatmak gerekiyorsa bu elbette yapılmalı; ancak eğer o hayvan saldırgan ve iyileştirilemiyorsa gerekirse itlaf edilmelidir. Yani 1 tek çocuk öleceğine 100 köpek ölsün. Kuşlarla, kanatlı hayvanlarla bulaşan bir hastalık geldiğinde hasta olsun ya da olmasın bütün kanatlıların itlaf edildiğini unuttuk mu? Tavuklar havyan değil mi? Peki şap hastalığı gelse ya da hayvandan hayvana veya hayvandan insana geçen bir hastalık olduğunda toplum sağlığını korumak öncelikli olmadır. Elbette merhamet sınırlarını aşmadan ancak insanların sağlığını ve güvenliğini de önceleyerek tedbir almak zorunlu olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"EMEKLİ MAAŞLARINA İYİLEŞTİRME YAPILMALI"

Yapıcıoğlu, Türkiye ekonomisinin iyiye gitmediğin söyledi ve Merkez Bankası'nın enflasyona yönelik sürdürdüğü mücadeleyi ifade ederek, "Savaş dolayısıyla patlayan enerji krizi nedeniyle enflasyonun yükselmesi karşısında bir kez daha anlaşılmıştır ki; enflasyonun sebebi sadece talep değildir daha çok maliyetlerin yükselmesidir. Dolayısıyla enflasyonla mücadelenin yeni bir yolunu ve yöntemini bulmak zorundayız. Enflasyonla mücadele edilecek diye dar gelirliyi geçinemez duruma getirmenin makul ve açıklanabilir bir izahı yoktur. Bu yüzden mutlaka diyoruz ki; hem asgari ücrete hem de emekli maaşlarına bir an önce iyileştirmeler yapılmalı" dedi.

Ardından Yapıcıoğlu, erken seçim sorusu üzerine, "Bugünkü ekonomik tablo içerisinde 2026 yılı içerisinde erken seçim olmasını beklemiyorum. Ancak 2027 yılının sonbaharında sandık önümüze gelebilir. Cumhurbaşkanı ile ilgili tartışmalar ise daha çok yeniden aday olsun mu, olmasın mı, veya olabilir mi, olamaz mı? Şu andaki mevcut duruma göre seçimler zamanında yapılırsa anayasaya göre aday olamaz. O yüzden aday olabilmesi için ya anayasanın değişmesi lazım ya da Meclis kararıyla seçimlerin öne alınması lazım. Eğer Meclis kararıyla öne alınırsa bu sefer 2'nci dönemini tamamlayamayacağı için 3'üncü kez aday olma hakkı anayasal olarak doğuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

