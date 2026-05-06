Tanju Özcan\'ın Şantaj Davası Devam Ediyor

06.05.2026 20:41
Boluda görevden alınan Tanju Özcan, şantaj davasında kendini savundu ve iddiaları reddetti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şubat ayında Mehmet Eren A.'dan kendisine şantaj yaptığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Mehmet Eren A., gözaltına alınırken, 28 Şubat'ta da Tanju Özcan 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Mehmet Eren A., tutuklandı. Özcan da 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında tutuklanıp, Ankara'daki Sincan Cezaevi'ne gönderilip, Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

TANJU ÖZCAN BİR KEZ DAHA HAKİM KARŞISINDA

Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan 13 sayfalık iddianamede hem müşteki hem de sanık konumunda bulunan Tanju Özcan hakkında, Öznur Ç.'ye yönelik eylemleri nedeniyle 'Şantaj' suçlamasıyla 3 yıla kadar hapsi istendi. Sanık Mehmet Eren A. hakkında ise Tanju Özcan'a yönelik eylemleri nedeniyle 'Şantaj', Öznur Ç.'ye yönelik eylemleri nedeniyle de 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Tehdit' suçlamalarıyla toplam 12 yıla kadar hapis cezası istendi. Şantaj pazarlığında aracı oldukları öne sürülen E.B. ve H.E.S. hakkında ise 'müşterek fail' olarak doğrudan iştirak ettikleri belirtilerek 3'er yıla kadar hapis cezası istendi. Davanın geçen ay görülen ilk duruşmasında Mehmet Eren A. tahliye edildi.

Bolu 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde önceki gün davanın ikinci duruşması görüldü. Hakimin talimatıyla basına kapalı görülen duruşmada, Tanju Özcan'ın verdiği ifade ortaya çıktı. Tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılan Özcan, savunmasında, "Şu ana kadar şantaj suçundan suç duyurusunda bulunan müştekinin, aynı soruşturma kapsamında aynı suçlama ile sanık pozisyonuna düştüğü ilk kez görülmüştür. Tarafıma yöneltilen şantaj suçlamasını kesinlikle kabul etmiyorum. Böyle bir suçu işleyen birinin aynı suçlama ile başkaları hakkında şikayette bulunması hayatın olağan akışına aykırıdır. İddianameye bakarak hakkımda dava açılmasına sebep olan konu, Öznur'un 'Seni Eren'e karşı korumam için bundan sonra benimle birlikte olmak zorundasın' şeklindeki beyanıdır. Buradaki isnat açık bir iftiradır" dedi.

"ŞOFÖRÜMÜN NİKAHI İPTAL OLDU"

İlk duruşmada Öznur Ç.'nin verdiği ifadesinde, "Narven Termal Kasaba'ya beni Tanju Özcan'ın şoförü götürdü. Orada alkol alırken Tanju Özcan'la birlikte olduk. Birlikte olduğumuz esnada yanımızda şoförü de vardı ve bizi izledi" sözlerine ilişkin konuşan Özcan, "Mazeretim sebebiyle katılamadığım geçen duruşmada Öznur, vekilliğini üstlenmiş rakip partinin ilçe başkanı olan siyasi hasmımın telkinleri ile ifadesine iğrenç iftiralar eklemiştir. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Öznur'un iftiraları sonucunda şoförümün mayıs ayında yapılacak nikahı bu çirkin iftira yüzünden iptal edilmiştir. İddiaları ile bir yuva kurulmasını engelleyen Öznur Ç. ve böyle bir ifadeyi vermesi için kendisini ikna edenleri Allah'a havale ediyorum" diye konuştu.

"ARAŞTIRILAN ŞANTAJ DEĞİL, EVLİLİK BİRLİĞİME SADAKATİM"

Mesajların itibar suikastı amacıyla kullanıldığını savunan Özcan, şöyle devam etti:

"Bu davanın açılmasını birileri istedi. Çünkü burada amaç cezalandırılmam değil, mesaj içerikleri marifetiyle yıllarca emek vererek elde ettiğim konumun yerle bir edilmesiydi. Savcılık tarafından evlilik birliğime sadakat görevimi yerine getirip getirmediğim araştırılmıştır. Müşteki ile aramda 2024 yılından bu yana birkaç defa mesajlaşmalar gerçekleşmiştir ancak yine de benim konumumdaki birinin müştekiye mesaj göndermesi doğru bir davranış olmamıştır. Mesajlaşmalarda TCK'ya aykırı bir suç yoktur ancak eşime karşı bir özür borcum vardır" diye konuştu.

"YAPAY ZEKA KULLANILDI"

Hakkındaki iddiaları reddederek beraatını talep eden Özcan, "Sanıklar hakkında şikayetçi olduğum için pişmanım. Beni bu süreçten zararlı çıkacağım konusunda uyarmışlardı. Sanıkları tebrik ediyorum, zira Türkiye'nin mevcut hukuk düzenini benden daha iyi anladıklarını gördüm. Gelinen noktada şikayet etmek yerine pazarlık ederek şantajın gereğini yerine getirmemiş olmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Müşteki Öznur ile aramızda geçtiği iddia edilen mesaj kayıtlarının yapay zeka veya başkaca bir yöntem ile yapıldığını düşünüyorum. Tarafıma gelen aramalar Gürcistan numarası üzerinden yapılıyordu. Suçsuzum ve beraatımı talep ediyorum" dedi. İfadelerin ardından duruşma ertelendi.

Kaynak: DHA

