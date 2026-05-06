Akın Gürlek, Çağla Tuğaltay\'ın ailesiyle görüştü

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 26 yıl önce evinde öldürülen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay’ın ailesiyle bir araya gelerek dosyadaki son gelişmeleri paylaştı. Ailenin talebi üzerine harekete geçtiklerini belirten Gürlek, olayda şüpheli görülen ancak hayatını kaybetmiş olan 4 kişi için "fethi kabir" (mezar açma) işleminin yapılacağını duyurdu.

DNA ÖRNEKLERİ ALINACAK

Bu süreçte şüphelilerden alınacak DNA örnekleri, cinayet gününe ait delillerle karşılaştırılacak. Yıllardır faili meçhul kalan dosyada adaletin tesisi için tüm imkanların seferber edildiğini vurgulayan Bakan Gürlek, Başsavcılığın mezarların açılmasını uygun bulduğunu ifade etti.

ÇAĞLA TUĞALTAY CİNAYETİ

15 yaşındaki lise öğrencisi Çağla Tuğaltay, 5 Haziran 2000 tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesindeki evinde boğazı kesilerek vahşice öldürülmüştür. Okuldan dönen genç kızın cansız bedeni, annesinin eve gelmesiyle bulunmuş; olay yerinde herhangi bir hırsızlık belirtisine, kapı zorlamasına veya cinsel saldırı bulgusuna rastlanmamıştır.

Yaklaşık 26 yıldır aydınlatılamayan bu faili meçhul cinayet, DNA teknolojisindeki gelişmeler ve şüpheli ifadeleriyle zaman zaman yeniden gündeme gelse de katil zanlısı henüz yakalanamamıştır. Dosya, 2020 yılında yapılan yasal düzenlemelerle zaman aşımından kurtarılmış ve soruşturma günümüzde de devam etmektedir.