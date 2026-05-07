Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı

Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı
07.05.2026 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD-İsrail'in saldırısında ağır yaralandığı ve tedavi gördüğü iddia edilen İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney ile kısa süre önce gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaklaşık iki buçuk saat süren görüşmenin son derece samimi bir atmosferde geçtiğini söyleyen Pezeşkiyan, devlet yönetimine ilişkin önemli başlıkların ele alındığını belirtti.

İran devlet medyasının aktardığına göre Pezeşkiyan, İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı, toplantının “alçakgönüllü ve son derece samimi” bir ortamda gerçekleştiğini ifade etti.

Pezeşkiyan, “Sevgili Liderimizle bir görüşme yaptık ve onunla yaklaşık iki buçuk saat konuştuk; tavırları ve yaklaşımı çok sıcak ve alçakgönüllüydü” dedi.

“ÖNEMLİ KONULAR ELE ALINDI”

İran Cumhurbaşkanı, görüşmede ulusal meseleler ile devlet yönetimine ilişkin önemli başlıkların değerlendirildiğini söyledi. Ancak toplantının gündemine ya da alınan kararlara ilişkin detay paylaşılmadı.

Pezeşkiyan, söz konusu görüşmeyi “üst düzeyde önemli bir temas” olarak nitelendirirken, devlet meselelerinde koordinasyonun sürdüğünü vurguladı.

Öte yandan görüşmeye ilişkin henüz resmi bir sonuç bildirisi yayımlanmadı.

YARALANDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Daha önce bazı uluslararası medya kuruluşlarında Mücteba Hamaney’in İran-İsrail gerilimi sırasında düzenlenen saldırılarda yaralandığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

New York Times’ın ismi açıklanmayan İranlı yetkililere dayandırdığı haberde, Hamaney’in bacaklarından yaralandığı ve yüksek güvenlikli bir bölgede tutulduğu öne sürülmüştü.

Mesud Pezeşkiyan, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
Aynı masada hem sezaryen hem de beyin ameliyatı yapılan kadın sağlığına kavuştu Aynı masada hem sezaryen hem de beyin ameliyatı yapılan kadın sağlığına kavuştu
Acun Ilıcalı, takımı şampiyon olursa oyuncularına vereceği ödülü duyurdu Acun Ilıcalı, takımı şampiyon olursa oyuncularına vereceği ödülü duyurdu
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş
Brüksel Havayolları’nın 4-6 haftalık jet yakıtı kaldı Brüksel Havayolları'nın 4-6 haftalık jet yakıtı kaldı
YSK Başkanlığına seçilen Serdar Mutta kimdir YSK Başkanlığına seçilen Serdar Mutta kimdir?

14:35
ODTÜ’den yeni görüntü Genç kız bozkurt işareti yaptı, ortalık karıştı: Kırarım o elini
ODTÜ'den yeni görüntü! Genç kız bozkurt işareti yaptı, ortalık karıştı: Kırarım o elini
14:10
Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor Danıştay 5. Dairesi’nin kararını hukukçular yorumladı
Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor? Danıştay 5. Dairesi'nin kararını hukukçular yorumladı
13:58
Akaryakıta birer gün arayla iki indirim birden
Akaryakıta birer gün arayla iki indirim birden
13:54
Öldürülüp yakılan Kübra Yapıcı’nın cesedinin bir bölümü barajda bulundu
Öldürülüp yakılan Kübra Yapıcı’nın cesedinin bir bölümü barajda bulundu
13:14
Özgür Özel’den SAHA 2026’ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
13:10
Yemen’de pes dedirten görüntü Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
Yemen'de pes dedirten görüntü! Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 14:58:17. #7.12#
SON DAKİKA: Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.