Galatasaray\'da Osimhen\'in parası çıktı

06.05.2026 18:20
Galatasaray, Victor Osimhen transferinde oyuncunun maaş ve imaj haklarının maliyetini reklam ve ticari projelerle karşılamayı başardı. Yıldız oyuncunun imaj hakları için hazırlanan reklam anlaşmaları devreye girerken, "Solo Il Gala" kutu satışları ve loca gelirleriyle kulüp önemli bir finansal kaynak oluşturdu.

Galatasaray, Victor Osimhen'in transferinde oyuncunun maaş ve imaj hakları maliyetini reklam ve ticari projelerle başarıyla karşılamayı başardı. 

GALATASARAY'DA OSI'NİN PARASI ÇIKTI 

Sarı-kırmızılılar, yıldız forvetin imaj hakları için hazırlanan reklam anlaşmaları devreye girerken, "Solo Il Gala" özel kutu satışları ve loca gelirleri sayesinde kulüp önemli bir finansal kaynak yarattı. Transfer sürecinde dile getirilen ekonomik endişelerin aksine, sarı-kırmızılı yönetim bu operasyonu dev bir gelir projesine dönüştürdü.

6 MİLYON EURO KARŞILANDI

Osimhen'in 6 milyon euroluk imaj hakları bedeli, son dönemde hazırlanan üç ayrı reklam filmi anlaşmasıyla şimdiden telafi edildi.

15 MİLYON EURO'LUK KAYNAK

Firmalarla ticari sözleşmeler imza aşamasına gelirken, yönetim maliyetin büyük bölümünü reklam gelirleriyle eritti. Solo Il Gala kutularına taraftarların yoğun ilgisi ve loca yenilemelerinde Osimhen etkisiyle yapılan fiyat artışları sayesinde toplam 15 milyon Euro'luk dev bir kaynak oluştu.

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Galatasaray formasıyla 32 maçta görev alan Nijeryalı golcü, 20 gol ve 8 asistlik performansıyla dikkat çekti.

Çiğdem Sidar Ceylan
