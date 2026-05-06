Galatasaray\'da Osimhen\'in parası çıktı

Galatasaray, Victor Osimhen'in transferinde oyuncunun maaş ve imaj hakları maliyetini reklam ve ticari projelerle başarıyla karşılamayı başardı.
Sarı-kırmızılılar, yıldız forvetin imaj hakları için hazırlanan reklam anlaşmaları devreye girerken, "Solo Il Gala" özel kutu satışları ve loca gelirleri sayesinde kulüp önemli bir finansal kaynak yarattı. Transfer sürecinde dile getirilen ekonomik endişelerin aksine, sarı-kırmızılı yönetim bu operasyonu dev bir gelir projesine dönüştürdü.
Osimhen'in 6 milyon euroluk imaj hakları bedeli, son dönemde hazırlanan üç ayrı reklam filmi anlaşmasıyla şimdiden telafi edildi.
Firmalarla ticari sözleşmeler imza aşamasına gelirken, yönetim maliyetin büyük bölümünü reklam gelirleriyle eritti. Solo Il Gala kutularına taraftarların yoğun ilgisi ve loca yenilemelerinde Osimhen etkisiyle yapılan fiyat artışları sayesinde toplam 15 milyon Euro'luk dev bir kaynak oluştu.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 32 maçta görev alan Nijeryalı golcü, 20 gol ve 8 asistlik performansıyla dikkat çekti.
