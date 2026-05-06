Bahisten tutuklanan Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız hakkında tahliye kararı

06.05.2026 14:02
Bahis soruşturması kapsamında tutuklu olan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile Asbaşkan Fatih Kulaksız hakkında tahliye kararı verildi.

Futbolda bahis iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile Asbaşkan Fatih Kulaksız hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞLERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “futbolda bahis” soruşturması kapsamında gözaltına alınan Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile Asbaşkan Fatih Kulaksız hakkında tahliye kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bahis soruşturmasının ise sürdüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Özkaya ile 6 hakemin de arasında bulunduğu 8 şüpheli kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturma kapsamında 10 Kasım 2025'te tutuklanmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Başsavcılık koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 21 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı sonrası İstanbul merkezli Ankara, Şanlıurfa, Kütahya, Manisa, İzmir, Trabzon, Diyarbakır, Bolu, Edirne, Malatya, Antalya ve Kırklareli'nde Kasım 2025'te eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

