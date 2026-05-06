Gaziantep\'te Fırtına Çobanı Zor Durumda Bıraktı

GAZİANTEP'te 3 Mayıs'ta sağanak ve doluyla birlikte etkili olan fırtınaya koyunlarını otlatırken yakalanan çoban, zor anlar yaşadı. Okulun girişine sığınan çobanın fırtınada banka tutunup beklediği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte 3 Mayıs'ta aniden bastıran sağanak ve dolu ile birlikte etkili olan fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Dere yataklarının taşması ve olumsuz hava koşullarından kaynaklı kazalarda 14 kişi yaralandı. Fırtına, sel ve dolu nedeniyle kent genelinde ciddi hasar meydana geldi.

Beykent Mahallesi'nde boş arazilerde koyunlarını otlatan ve ismi öğrenilemeyen çoban fırtınaya yakalandı. Fırtınada ölen koyunlarını bırakıp Berrin Topçuoğlu Anadolu Lisesi'ne sığınan çobanın üzerine çatıdan ve çevreden uçan parçalar geldi. Çoban, okulun güvenlik kulübesinin önünde banka tutunup, fırtınanın dinmesini bekledi. Yaşanan ise güvenlik kamerasına yansıdı.