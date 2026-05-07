ABD\'ye müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest

07.05.2026 08:39
ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nda başlattığı “Özgürlük Projesi” operasyonu, Suudi Arabistan’ın üs ve hava sahası desteğini reddetmesi sonrası 36 saat içinde askıya alındı. ABD ile Körfez ülkeleri arasında kriz yaratan gelişmenin ardından bölgede diplomasi trafiği hız kazanırken, İran ve ABD'nin anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişini sağlamak amacıyla başlattığı “Özgürlük Projesi” operasyonu, kritik bir Körfez müttefikinin desteğini çekmesi sonrası başlamasından yalnızca 36 saat sonra askıya alındı.

NBC News’in ABD’li iki yetkiliye dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan’ın ABD ordusunun üslerini ve hava sahasını kullanmasına izin vermemesi kararın temel nedeni oldu.

OPERASYON KÖRFEZ ÜLKELERİNDE ŞAŞKINLIK YARATTI

İddiaya göre Trump yönetiminin başlattığı operasyon, Körfez ülkelerinde sürpriz etkisi yarattı. ABD’nin operasyon öncesinde bölgedeki müttefiklerine bilgi vermediği öne sürüldü.

Suudi Arabistan yönetiminin, Riyad’ın güneydoğusunda bulunan ABD’ye ait Prens Sultan Hava Üssü’nün kullanımına ve Amerikan uçaklarının hava sahasından geçişine izin vermeyeceğini bildirdiği iddia edildi. Yetkililer, bölgenin coğrafi koşulları nedeniyle hava sahası kullanımında müttefik desteğinin zorunlu olduğuna dikkat çekti.

TRUMP İLE BİN SELMAN GÖRÜŞTÜ

Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinin de krizi çözmeye yetmediği, bunun üzerine Washington yönetiminin operasyonu durdurma kararı aldığı ifade edildi.

NBC’ye konuşan Suudi bir kaynak, sorunun olayların çok hızlı gelişmesinden kaynaklandığını söyledi. Kaynak, Riyad yönetiminin İran ile ABD arasındaki savaşın sona ermesi için Pakistan’ın yürüttüğü arabuluculuk girişimlerini desteklediğini belirtti.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, bölgedeki müttefiklerin önceden bilgilendirildiğini savunurken, Orta Doğulu bir diplomat ABD’nin Umman ile koordinasyonu ancak sosyal medyada yapılan duyurunun ardından kurduğunu öne sürdü.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ HIZLANDI

Operasyonun askıya alınmasının ardından diplomasi trafiği hız kazandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile sunulan yeni barış teklifinin değerlendirildiğini açıkladı. Süreçte Pakistan’ın arabulucu rol üstlendiği belirtildi.

Trump ise savaşın sona erme ihtimalinin yüksek olduğunu söylerken, anlaşma sağlanamaması halinde askeri seçeneğin yeniden gündeme gelebileceğini ifade etti.

