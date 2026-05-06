Aldığı sıfır araçla ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu: Artık binmek istemiyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aldığı sıfır araçla ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu: Artık binmek istemiyorum

Aldığı sıfır araçla ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu: Artık binmek istemiyorum
06.05.2026 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sıfır kilometre aldığı aracını satarken kapısında işlem tespit edilen Engin Siyah, yetkili servislerin çelişkili raporları sonrası mağduriyet yaşadığını belirterek hem aracın iadesini talep etti hem de yargıya gideceğini açıkladı.

İstanbul’da sıfır kilometre olarak satın aldığı aracını satmak isterken ekspertiz raporuyla büyük şaşkınlık yaşayan araç sahibi Engin Siyah, yetkili servislerden gelen çelişkili raporlar sonrası mağduriyet yaşadığını belirterek çözüm talep etti.

EKSPERTİZ RAPORU ŞAŞKINLIK YARATTI

2025 yılının başında İstanbul’daki yetkili bayiden sıfır kilometre Peugeot Rifter alan Engin Siyah, yaklaşık bir yıl sonra aracını satmak istedi. Alıcı adayının talebi üzerine yapılan ekspertiz incelemesinde, aracın sol ön kapısında sök-tak işlemi ve yüksek mikron değerinde boya tespit edildi.

Aldığı sıfır araçla ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu: Artık binmek istemiyorum

YETKİLİ SERVİSTE DE AYNI TESPİT YAPILDI

Durumu satın aldığı bayiye ileten Siyah, Trabzon’daki yetkili servise yönlendirildi. Burada yapılan incelemede de kapıda sökme-takma ve boya işlemi bulunduğu yönünde değerlendirme yapıldı.

İKİNCİ RAPORDA “FABRİKASYON” DENİLDİ

Şikayet sonrası araç ikinci kez incelenirken, bu kez farklı bir sonuç çıktı. Yetkili servis tarafından hazırlanan ikinci raporda mikron değerlerinin fabrikasyon sınırlar içinde olduğu belirtilerek herhangi bir onarım izine rastlanmadığı ifade edildi.

Aldığı sıfır araçla ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu: Artık binmek istemiyorum

“ÇAYIMI İÇERKEN ŞOK OLDUM”

Yaşadıklarını anlatan Engin Siyah, ekspertiz raporunu gördüğünde büyük şaşkınlık yaşadığını belirterek, “Aracı sıfır aldım, böyle bir şey mümkün değil dedim. Yetkili serviste de aynı şeyi duyunca şok oldum” ifadelerini kullandı.

“ARABAYA BİNMEK İSTEMİYORUM”

Yetkili servisin ikinci raporunda işlemlerin “normal” kabul edilmesine tepki gösteren Siyah, aracın değer kaybı olmadığının söylenmesine rağmen bayinin aracı geri almadığını ifade etti. “Arabaya binmek istemiyorum. Bu benim 19. arabam, ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyorum” dedi.

YARGIYA GİDECEK

Mağduriyetinin giderilmemesi halinde yargı yoluna başvuracağını belirten Siyah, gerekirse aracı satın aldığı bayinin önüne bırakacağını söyledi.

Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aldığı sıfır araçla ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu: Artık binmek istemiyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Santos’ta kriz Neymar’ın tokatladığı 18 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılıyor Santos'ta kriz! Neymar'ın tokatladığı 18 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılıyor
Romanya’da güven oyu alamayan hükümet düştü Başbakan görevden alındı Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı
Kılıçdaroğlu cephesinden ’mutlak butlan’ çıkışına yalanlama: Tamamen gerçek dışı Kılıçdaroğlu cephesinden 'mutlak butlan' çıkışına yalanlama: Tamamen gerçek dışı
TikTok’ta skandal yayın Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
Fenerbahçe’ye Skriniar’dan bir kötü haber daha Fenerbahçe'ye Skriniar'dan bir kötü haber daha
Arda Turan’dan bomba Galatasaray teknik direktörlüğü sözleri Arda Turan'dan bomba Galatasaray teknik direktörlüğü sözleri
Özgür Özel teknedeki eğlence görüntülerine ilk kez yanıt verdi Özgür Özel teknedeki eğlence görüntülerine ilk kez yanıt verdi
Genç futbolcu kazada hayatını kaybetti Genç futbolcu kazada hayatını kaybetti
Günün magazin bombası: Eda Sakız ve Burak Bulut boşanıyor Günün magazin bombası: Eda Sakız ve Burak Bulut boşanıyor

12:04
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmak üzere
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmak üzere
11:59
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday İşte ilk sözleri
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday! İşte ilk sözleri
11:41
Bakan Şimşek’ten dünya devlerine Türkiye çağrısı: Merkezlerinizi buraya taşıyın
Bakan Şimşek'ten dünya devlerine Türkiye çağrısı: Merkezlerinizi buraya taşıyın
11:39
Hürmüz’de Fransız gemisi vuruldu
Hürmüz'de Fransız gemisi vuruldu
11:30
Özgür Özel’den kurultay davası sonrası ilk açıklama
Özgür Özel'den kurultay davası sonrası ilk açıklama
11:08
Hesaplar sil baştan İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Hesaplar sil baştan! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:08
Çin: İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
Çin: İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
10:48
Türkiye’nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
Türkiye'nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
10:45
Kübra Yapıcı’ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
Kübra Yapıcı'ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı! Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
10:31
CHP kurultay davası ertelendi
CHP kurultay davası ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 12:58:37. #7.13#
SON DAKİKA: Aldığı sıfır araçla ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu: Artık binmek istemiyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.