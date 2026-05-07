Mauro Icardi\'ye özel veda

Galatasaray’da sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Mauro Icardi için özel bir organizasyon planlandığı öne sürüldü.
Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Antalyaspor’u mağlup ederek üst üste 4. şampiyonluğunu ilan etmeyi hedefliyor. Kritik mücadele öncesi gündemdeki isimlerden biri de Mauro Icardi oldu.
Galatasaray yönetiminin, sezon sonunda yolların ayrılması beklenen Arjantinli yıldız için özel bir veda organizasyonu hazırlığında olduğu öğrenildi.
İddialara göre şampiyonluğun ilan edilmesi halinde RAMS Park’ta Mauro Icardi için unutulmaz bir veda töreni düzenlenecek. Taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız futbolcu için özel anların yaşanması bekleniyor.
Sarı-kırmızılı formayla attığı goller ve kritik performanslarla taraftarın gönlünde taht kuran Icardi, son yıllarda Galatasaray’ın en önemli isimlerinden biri olmuştu.
