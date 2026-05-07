Mauro Icardi\'ye özel veda

07.05.2026 09:13
Galatasaray yönetiminin, Antalyaspor maçında şampiyonluğun ilan edilmesi halinde Mauro Icardi için RAMS Park’ta özel bir veda organizasyonu düzenlemeyi planladığı iddia edildi.

Galatasaray’da sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Mauro Icardi için özel bir organizasyon planlandığı öne sürüldü.

ŞAMPİYONLUK MAÇI OLABİLİR

Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Antalyaspor’u mağlup ederek üst üste 4. şampiyonluğunu ilan etmeyi hedefliyor. Kritik mücadele öncesi gündemdeki isimlerden biri de Mauro Icardi oldu.

YÖNETİM HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Galatasaray yönetiminin, sezon sonunda yolların ayrılması beklenen Arjantinli yıldız için özel bir veda organizasyonu hazırlığında olduğu öğrenildi.

RAMS PARK’TA DUYGUSAL GECE

İddialara göre şampiyonluğun ilan edilmesi halinde RAMS Park’ta Mauro Icardi için unutulmaz bir veda töreni düzenlenecek. Taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız futbolcu için özel anların yaşanması bekleniyor.

GALATASARAY KARİYERİNE DAMGA VURDU

Sarı-kırmızılı formayla attığı goller ve kritik performanslarla taraftarın gönlünde taht kuran Icardi, son yıllarda Galatasaray’ın en önemli isimlerinden biri olmuştu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • erkan sütçü erkan sütçü:
    2 gün öncesindede amedspor a şok GS 1 1 anlaşma yapıldı diye bir haber vardı yersenkirchen:)) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
