Ölümcül virüsün ele geçirdiği gemi İspanya'ya doğru yola çıktı
Ölümcül virüsün ele geçirdiği gemi İspanya'ya doğru yola çıktı

07.05.2026 06:49
Cape Verde açıklarında hantavirüs salgını görülen MV Hondius adlı lüks kruvaziyer gemisi İspanya’ya doğru yola çıktı. Salgında üç kişi hayatını kaybederken sekiz kişinin virüse yakalandığından şüpheleniliyor. Dünya Sağlık Örgütü, virüsün insanlar arasında çok nadir bulaştığını açıkladı. Gemideki yolcular karantina önlemleri altında tutulurken, İspanya’ya ulaştıklarında bazı yolcuların askeri hastanede gözlem altına alınacağı bildirildi.

Cape Verde açıklarında mahsur kalan lüks kruvaziyer gemisinde ortaya çıkan hantavirüs salgını paniğe neden oldu. Gemide üç kişi hayatını kaybederken çok sayıda yolcu karantinaya alındı.

Yaklaşık 150 kişinin bulunduğu MV Hondius isimli lüks kruvaziyer gemisi, hantavirüs salgını nedeniyle günlerdir Cape Verde açıklarında bekletiliyordu. Reuters’ın aktardığına göre gemi çarşamba günü İspanya’ya doğru hareket etti.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Salgında biri Alman, ikisi Hollandalı olmak üzere üç kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), toplam sekiz kişinin virüse yakalandığından şüphelenildiğini, bunlardan üçünün laboratuvar testleriyle doğrulandığını bildirdi. İsviçre vatandaşı bir yolcunun da ülkesine dönerek Zürih’te tedavi altına alındığı belirtildi.

GEMİ İSPANYA’YA GİDİYOR

Geminin üç gün içinde İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’ndaki Tenerife Limanı’na ulaşmasının beklendiği açıklandı. İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia, gemide kalan yolcuların şu an için belirti göstermediğini söyledi. İspanyol yolcuların Madrid’deki askeri hastanede karantinaya alınacağı belirtilirken, hantavirüsün 45 günlük kuluçka süresine sahip olduğu ifade edildi.

HÜRMÜZ DEĞİL, GÜNEY AMERİKA KAYNAKLI

Arjantin Sağlık Bakanlığı, salgının kaynağını araştırmak için kruvaziyerin hareket noktası olan Ushuaia kentinde kemirgen analizi yapılacağını duyurdu. Yetkililer, virüse yakalanan Hollandalı turistlerin Arjantin ve Şili’deki seyahat rotalarını incelemeye aldı. Şu ana kadar Arjantin’de bağlantılı bir vakaya rastlanmadığı açıklandı.

“İNSANDAN İNSANA BULAŞ ÇOK NADİR”

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı, virüsün insanlar arasında nadir durumlarda bulaşabilen And Dağları türünün tespit edildiğini duyurdu. DSÖ yetkilisi Maria Van Kerkhove ise hantavirüsün Covid-19 gibi kolay yayılan bir virüs olmadığını vurgulayarak, bulaşmanın ancak çok yakın fiziksel temasla gerçekleşebildiğini söyledi.

YOLCULAR PANİK YAŞAMIYOR

Gemide bulunan yolculardan Kasem Hato, Reuters’a yaptığı açıklamada yolcuların sakin olduğunu belirtti. Hato, “İnsanlar durumu ciddiye alıyor ama panik yok. Maske kullanıyor ve mesafeye dikkat ediyoruz. Günlerimiz neredeyse normal geçiyor” ifadelerini kullandı.

FAS UÇAĞIN İNİŞİNE İZİN VERMEDİ

Virüs şüphesi taşıyan iki hastayı Amsterdam’a götüren uçaklardan birinin Fas’a yakıt ikmali için iniş talebinin reddedildiği ortaya çıktı. Uçağın daha sonra İspanya’daki Gran Canaria Havalimanı’na yönlendirildiği açıklandı. Yetkililer, burada hastalardan birinin yaşam destek sisteminde sorun yaşandığını ve yeni uçak beklenirken havaalanının elektrik sistemine bağlandığını duyurdu.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 07:28:43.
