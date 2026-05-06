Altında yön değişti: Fiyatları gören kuyumcuya koşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altında yön değişti: Fiyatları gören kuyumcuya koşuyor

Haberin Videosunu İzleyin
Altında yön değişti: Fiyatları gören kuyumcuya koşuyor
06.05.2026 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Altında yön değişti: Fiyatları gören kuyumcuya koşuyor
Haber Videosu

Trump’ın İran açıklamaları sonrası altın fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş, gram altının 6 bin 800 lira seviyelerine yaklaşmasına neden olurken, fiyatlardaki hareketlilik vatandaşların yeniden kuyumculara yönelmesine yol açtı.

Küresel piyasalarda Orta Doğu’daki gelişmeler yakından izlenirken, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la yürütülen görüşmelere ilişkin açıklamaları piyasalarda yön değişimine neden oldu. Trump’ın olumlu mesajları sonrası altın yükselişe geçerken, petrol fiyatları düşüşe yöneldi.

İRAN AÇIKLAMAYI DOĞRULADI

Trump, İran ile yürütülen müzakerelerin olumlu ilerlediğini belirtirken, İran tarafı da bu açıklamaları doğruladı. Bu gelişme, piyasalarda tansiyonun düşeceği beklentisini güçlendirdi.

ALTIN FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

Ons altın, yaklaşık 5 haftanın en düşük seviyesini gördükten sonra yönünü yukarı çevirdi. Dün 4 bin 513 dolara kadar gerileyen ons altın, Orta Doğu’daki gelişmelerin etkisiyle yükselişe geçti ve sabah saat 10.06 itibarıyla 4 bin 666 dolar seviyesinde işlem gördü. Gram altın da ons altındaki yükseliş ve dolar/TL kurundaki hareketlilikle birlikte artış gösterdi. Gram altın aynı saatlerde 6 bin 786 lira seviyesine yükselirken, Kapalıçarşı’da fiyat 6 bin 818 liraya kadar çıktı. Fiyatlardaki hareketlilik sonrası vatandaşlar kuyumculara akın etti. 

GÜMÜŞTE DE YUKARI YÖNLÜ HAREKET

Ons gümüş de Trump’ın açıklamalarının ardından yükselişe geçti. Dün 72,43 dolara kadar gerileyen gümüş, yeni günde 75,95 dolar seviyesine çıktı.

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

Petrol fiyatları ise açıklamaların ardından düşüşe geçti. Dün 114 doları gören Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,3 gerileyerek 110 dolardan kapanış yaptı. Bugün sabah saatlerinde Brent petrol 108,27 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ENFLASYON VE FAİZ BEKLENTİLERİ ETKİLİ

Orta Doğu’daki gerilim sürecinde petrol fiyatlarındaki artış, küresel enflasyon baskısını artırırken, merkez bankalarının faizleri yüksek seviyelerde tutabileceği beklentisi güç kazandı. Bu durum, faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

TRUMP’TAN HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI

Trump, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilere eşlik etmeyi amaçlayan askeri refakat görevine ara verildiğini açıkladı. Bu kararın, İran’la yürütülen müzakerelerde kaydedilen ilerleme doğrultusunda alındığı belirtildi. Savunma Bakanı Hegseth’in de “ateşkesin devam ettiğini” açıklaması, bölgedeki tansiyonun düştüğü yönündeki beklentileri artırdı.

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altında yön değişti: Fiyatları gören kuyumcuya koşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri karıştıran bayrak Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı Şehri karıştıran bayrak! Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Evde çıkan yangında yaşlı çift öldü Evde çıkan yangında yaşlı çift öldü
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi
Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi
Bahçeli’nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti’den ilk yorum Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum
iPhone’lara bugün zam geldi İşte yeni fiyatlar iPhone'lara bugün zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Bahçeli’nin Öcalan önerisine muhalefetten ilk tepki Bahçeli’nin Öcalan önerisine muhalefetten ilk tepki
Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı Kapakları 3 kişi kör etti Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı! Kapakları 3 kişi kör etti
Karşı apartmandaki kadına cinsel içerikli el hareketi yaptı Karşı apartmandaki kadına cinsel içerikli el hareketi yaptı
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi

10:48
Türkiye’nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
Türkiye'nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
10:46
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
10:45
Kübra Yapıcı’ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
Kübra Yapıcı'ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı! Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
10:36
Real Madrid’e bir Türk daha Arda’nın yanına gidiyor
Real Madrid'e bir Türk daha! Arda'nın yanına gidiyor
10:31
CHP kurultay davası ertelendi
CHP kurultay davası ertelendi
10:14
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru
Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru
09:52
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu
09:46
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu
09:46
Hürmüz’de kriz büyüyor İran gemi trafiğini düzenlemek için yeni sistem başlattı
Hürmüz'de kriz büyüyor! İran gemi trafiğini düzenlemek için yeni sistem başlattı
09:44
Beşiktaş’ta deprem Sergen Yalçın istifa etti, Serdal Adalı vazgeçirdi
Beşiktaş'ta deprem! Sergen Yalçın istifa etti, Serdal Adalı vazgeçirdi
09:31
Kararını verdi İşte Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’nin başına getireceği hoca
Kararını verdi! İşte Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin başına getireceği hoca
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 11:13:37. #7.13#
SON DAKİKA: Altında yön değişti: Fiyatları gören kuyumcuya koşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.