CHP kurultayı davasında Adem Soytekin kararı! “KİPTAŞ” ifadesi dikkat çekmişti

06.05.2026 11:00
CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan dava 1 Temmuz'a ertelendi. İBB yolsuzluk davası sanıklarından Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesine karar verildi. Soytekin’in, KİPTAŞ üzerinden “kurultay sürecinde etkili kişilere daire verildiği” yönündeki ifadesi dikkat çekmişti.

CHP kurultayına ilişkin açılan ceza davasının beşinci duruşması bugün Ankara’da görüldü. Mahkeme heyeti, ara kararında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasının sanıkları arasında yer alan Adem Soytekin’in tanık olarak dinlenmesine hükmetti. Duruşma 1 Temmuz tarihine ertelendi.

Soytekin’in İstanbul’daki davada verdiği ifadede, KİPTAŞ üzerinden dağıtıldığı öne sürülen konutlarla ilgili, ”Burada daire verilen şahısların bir çoğu siyasi manada özgül ağırlığı olan ve etkin kişilerdir. Bu daireler kurultay sürecinde de etkili kişilere verilmiştir.” ifadelerini kullanmıştı.

ADEM SOYTEKİN KİMDİR?

Adem Soytekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk iddiaları kapsamında açılan davanın tutuklu sanıkları arasında bulunuyordu.

Soytekin’in etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı öğrenildi. Tutuklu yargılanmaya devam eden Soytekin’in, geçen hafta görülen duruşmada savunmasını yaptığı ve ardından tahliye edildiği belirtildi.

KILIÇDAROĞLU DAVADA MAĞDUR SIFATIYLA YER ALIYOR

Davada, aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik, Cemil Tugay ve Rıza Akpolat’ın da bulunduğu 12 sanık yargılanıyor.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bazı delegelerin yaptığı suç duyurularının ardından açılan davada, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur olarak yer alıyor.

İddianamede, oylamaya hile karıştırıldığı öne sürülürken, 12 sanık hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

SON DURUŞMADA NELER YAŞANDI?

Davaya ilişkin bir önceki duruşma 1 Nisan’da yapıldı.

Mahkeme heyeti, beyanların ardından sanık Özgen Nama’nın ifadesinin bir sonraki celsede alınmasına karar vererek duruşmayı 6 Mayıs’a bırakmıştı.

DAVA SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

Davanın geçmişi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’te gerçekleştirilen 21. Olağanüstü Kurultayı’na dayanıyor.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bazı delegeler, 38. Olağan Kurultay’a şaibe karıştırıldığını öne sürerek farklı mahkemelerde dava açtı. Delegelerin oylarının rüşvet karşılığında satın alındığı iddia edildi.

Açılan davalar daha sonra 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirildi.

MUTLAK BUTLAN TARTIŞMASI

Dava sürecinde kurultayın geçerliliğine ilişkin “mutlak butlan” tartışmaları da gündeme geldi. Davacılar, oylamaya rüşvet ve hile karıştırıldığını savunarak delege iradesinin sakatlandığını öne sürüyor.

Kurultayın yok hükmünde sayılması gerektiğini savunan davacılar, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve iade edilmesini talep ediyor.

