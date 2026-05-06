Fenerbahçe\'nin kapıyı gösterdiği Ederson\'a Suudilerden kötü haber

Fenerbahçe’nin satış listesine koyduğu Ederson’a Suudi Arabistan’dan talip çıktı. Al-Hilal ve Al-Nassr’ın Brezilyalı kaleci için devreye girdiği öne sürüldü.

MAAŞI YÜKSEK BULUNDU

İddiaya göre iki Suudi kulübü de Ederson’un yıllık 11 milyon euroluk maaşını yüksek buldu. Bu nedenle yıldız kaleciden maaşında indirime gitmesi talep edildi.

JORGE MENDES DEVREDE

Ederson’un menajeri Jorge Mendes’in, gelen teklifleri Fenerbahçe’de seçilecek yeni yönetime sunacağı belirtildi. Tarafların ardından transfer için nasıl bir yol izleneceğine karar vereceği ifade edildi.

SUUDİLERİN GÖZDESİ OLDU

Avrupa’daki performansıyla dikkat çeken Brezilyalı file bekçisinin, özellikle Suudi Arabistan kulüplerinin transfer listesinin üst sıralarında yer aldığı kaydedildi.