AK Partili başkanı kızdıran anons! Sahneye çıkmadı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin (YYÜ) ev sahipliğinde, Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) koordinatörlüğünde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’nda (DAKAF’26) protokol anonslarında aksaklıklar yaşandı.
Sunucu, anons sırasında Adalet ve Kalkınma Partisi için “AKP” ifadesini kullandı. Ardından AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas’ın ismini “Abdullah Arvas” şeklinde telaffuz etti.
Yaşanan bu anons hatalarının ardından Abdulahat Arvas’ın sahneye çıkmadı. Ayrıca program sırasında rektörün devreye girdiği ancak akışta herhangi bir düzeltme yapılmadığı aktarıldı.
