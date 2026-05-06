AK Partili başkanı kızdıran anons! Sahneye çıkmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Partili başkanı kızdıran anons! Sahneye çıkmadı

Haberin Videosunu İzleyin
AK Partili başkanı kızdıran anons! Sahneye çıkmadı
06.05.2026 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
AK Partili başkanı kızdıran anons! Sahneye çıkmadı
Haber Videosu

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’nda sunucunun hem kendi ismini "Abdullah" olarak anons etmesi hem de “AK Parti” yerine “AKP” ifadesini kullanmasının ardından sahneye çıkmadı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin (YYÜ) ev sahipliğinde, Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) koordinatörlüğünde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’nda (DAKAF’26) protokol anonslarında aksaklıklar yaşandı.

HEM İSMİNİ YANLIŞ OKUDU HEM DE... 

Sunucu, anons sırasında Adalet ve Kalkınma Partisi için “AKP” ifadesini kullandı. Ardından AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas’ın ismini “Abdullah Arvas” şeklinde telaffuz etti.

SAHNEYE ÇIKMADI 

Yaşanan bu anons hatalarının ardından Abdulahat Arvas’ın sahneye çıkmadı. Ayrıca program sırasında rektörün devreye girdiği ancak akışta herhangi bir düzeltme yapılmadığı aktarıldı.

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Partili başkanı kızdıran anons! Sahneye çıkmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • osman şahin osman şahin:
    İyiki yanlış okumuş abdulhalat ne hangi yüzle çıkacaktıki 7 3 Yanıtla
  • BAHADIR Şahin BAHADIR Şahin:
    Ulan Takıldığı konuya bak Hayret be çıkmazsan çıkma podyuma 7 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Santos’ta kriz Neymar’ın tokatladığı 18 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılıyor Santos'ta kriz! Neymar'ın tokatladığı 18 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılıyor
Romanya’da güven oyu alamayan hükümet düştü Başbakan görevden alındı Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı
Kılıçdaroğlu cephesinden ’mutlak butlan’ çıkışına yalanlama: Tamamen gerçek dışı Kılıçdaroğlu cephesinden 'mutlak butlan' çıkışına yalanlama: Tamamen gerçek dışı
TikTok’ta skandal yayın Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
Fenerbahçe’ye Skriniar’dan bir kötü haber daha Fenerbahçe'ye Skriniar'dan bir kötü haber daha
Arda Turan’dan bomba Galatasaray teknik direktörlüğü sözleri Arda Turan'dan bomba Galatasaray teknik direktörlüğü sözleri
Özgür Özel teknedeki eğlence görüntülerine ilk kez yanıt verdi Özgür Özel teknedeki eğlence görüntülerine ilk kez yanıt verdi
Genç futbolcu kazada hayatını kaybetti Genç futbolcu kazada hayatını kaybetti
Günün magazin bombası: Eda Sakız ve Burak Bulut boşanıyor Günün magazin bombası: Eda Sakız ve Burak Bulut boşanıyor

12:04
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmak üzere
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmak üzere
11:59
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday İşte ilk sözleri
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday! İşte ilk sözleri
11:41
Bakan Şimşek’ten dünya devlerine Türkiye çağrısı: Merkezlerinizi buraya taşıyın
Bakan Şimşek'ten dünya devlerine Türkiye çağrısı: Merkezlerinizi buraya taşıyın
11:39
Hürmüz’de Fransız gemisi vuruldu
Hürmüz'de Fransız gemisi vuruldu
11:30
Özgür Özel’den kurultay davası sonrası ilk açıklama
Özgür Özel'den kurultay davası sonrası ilk açıklama
11:08
Hesaplar sil baştan İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Hesaplar sil baştan! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:08
Çin: İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
Çin: İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
10:48
Türkiye’nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
Türkiye'nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
10:45
Kübra Yapıcı’ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
Kübra Yapıcı'ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı! Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
10:31
CHP kurultay davası ertelendi
CHP kurultay davası ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 12:56:10. #7.12#
SON DAKİKA: AK Partili başkanı kızdıran anons! Sahneye çıkmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.