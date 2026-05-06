Trump küçük kızın boyuyla dalga geçti: Bu boyla smaç atabiliyor musun? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump küçük kızın boyuyla dalga geçti: Bu boyla smaç atabiliyor musun?

Haberin Videosunu İzleyin
Trump küçük kızın boyuyla dalga geçti: Bu boyla smaç atabiliyor musun?
06.05.2026 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Trump küçük kızın boyuyla dalga geçti: Bu boyla smaç atabiliyor musun?
Haber Videosu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki çocuklarla sohbeti tepki çekti. Voleybol oynadığını söyleyen küçük bir kıza “Bu boyunla smaç atabiliyor musun, yükseğe zıplayabiliyor musun?” diye soran Trump’ın sözleri tartışma yarattı. Küçük kızın sakin ve saygılı tavrı dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında bu kez siyasi açıklamalarıyla değil, küçük bir kız çocuğuna söylediği sözlerle gündem oldu. Oval Ofis’te çocuklarla sohbet eden Trump’ın, voleybol oynadığını söyleyen kız çocuğunun boyuyla ilgili yaptığı yorum sosyal medyada tartışma yarattı.

"BU BOYUNLA SMAÇ ATABİLİYOR MUSUN?"

Basın toplantısı sırasında çocuklarla sohbet eden Donald Trump, küçük bir kız çocuğuna sporla ilgilenip ilgilenmediğini sordu. Kız çocuğu voleybol oynadığını ve yaz aylarında futbola başlamayı düşündüğünü söyledi.

Bunun üzerine Trump, “Bu boyunla smaç atabiliyor musun? Yükseğe zıplayabiliyor musun?” ifadelerini kullandı. Küçük kız ise sakin bir şekilde “Pek değil” yanıtını verdi.

Trump daha sonra, “Futbol daha iyi olabilir” diyerek konuşmasını sürdürdü.

KÜÇÜK KIZIN TAVRI DİKKAT ÇEKTİ

Yaşanan diyalog sırasında küçük kız çocuğunun sakin ve saygılı tavrı dikkat çekti. Trump’ın sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı ABD Başkanı’nın ifadelerini eleştirdi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Trump’ın yorumlarını “gereksiz” ve “incitici” olarak değerlendirirken, bazıları ise konuşmanın şaka amaçlı yapıldığını savundu.

Oval Ofis’te yaşanan anlara ait görüntüler kısa sürede milyonlarca kez izlendi. Özellikle Trump’ın küçük kızın fiziksel özellikleri üzerinden yaptığı yorumlar sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı.

Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump küçük kızın boyuyla dalga geçti: Bu boyla smaç atabiliyor musun? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Gürlek ve Bakan Çiftçi “Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi“ projesini görüştü Bakan Gürlek ve Bakan Çiftçi "Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi" projesini görüştü
TCMB Başkanı Karahan: Savaş kararlılığımızı değiştirmiyor TCMB Başkanı Karahan: Savaş kararlılığımızı değiştirmiyor
Süper Lig ekibi, Amedspor’u tebrik paylaşımını kaldırdı Süper Lig ekibi, Amedspor'u tebrik paylaşımını kaldırdı
Okan Buruk’tan Bertuğ Yıldırım’a kanca Okan Buruk'tan Bertuğ Yıldırım'a kanca
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
İç çamaşırı giymeden sahneye çıkan Defne Samyeli’nin görüntüleri olay oldu İç çamaşırı giymeden sahneye çıkan Defne Samyeli'nin görüntüleri olay oldu
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Van’da bir grup çocuk kediye böyle eziyet etti Çuvala koyup duvara vurdular Van'da bir grup çocuk kediye böyle eziyet etti! Çuvala koyup duvara vurdular
Şoförün bakışlarından korktu, canını hiçe sayıp araçtan atladı Şoförün bakışlarından korktu, canını hiçe sayıp araçtan atladı

12:56
Müsavat Dervişoğlu’ndan parti grubunu ayağa kaldıran Öcalan sözleri
Müsavat Dervişoğlu'ndan parti grubunu ayağa kaldıran Öcalan sözleri
12:04
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmak üzere
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmak üzere
11:59
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday İşte ilk sözleri
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday! İşte ilk sözleri
11:41
Bakan Şimşek’ten dünya devlerine Türkiye çağrısı: Merkezlerinizi buraya taşıyın
Bakan Şimşek'ten dünya devlerine Türkiye çağrısı: Merkezlerinizi buraya taşıyın
11:39
Hürmüz’de Fransız gemisi vuruldu
Hürmüz'de Fransız gemisi vuruldu
11:30
Özgür Özel’den kurultay davası sonrası ilk açıklama
Özgür Özel'den kurultay davası sonrası ilk açıklama
11:08
Hesaplar sil baştan İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Hesaplar sil baştan! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:08
Çin: İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
Çin: İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
10:45
Kübra Yapıcı’ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
Kübra Yapıcı'ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı! Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
10:31
CHP kurultay davası ertelendi
CHP kurultay davası ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 13:03:15. #7.12#
SON DAKİKA: Trump küçük kızın boyuyla dalga geçti: Bu boyla smaç atabiliyor musun? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.