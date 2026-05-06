İspanya hantavirüsü tespit edilen yolcu gemisinin Kanarya Adaları\'na yanaşmasına izin verdi

İspanya, hantavirüsü tespit edilen Yeşil Burun Adaları açıklarında demirli bulunan yolcu gemisinin Kanarya Adaları'na yanaşmasına izin verdi. Ünlü Türk Youtuber Ruhi Çenet, çektiği video ile gemide olduğunu açıkladı.

Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye gittiği sırada hantavirüsüne bağlı ölümlerin yaşandığı ve 3 Mayıs'tan bu yana Yeşil Burun Adaları açıklarında karantinada olan Hollanda bayraklı MV Hondius yolcu gemisine İspanya yardım eli uzattı. İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Yeşil Burun Adaları'nın gemideki 147 mürettebat ve yolcuyu kabul edemeyeceğini bildirdiği aktarılarak, "Kanarya Adaları, gerekli kapasiteye sahip en yakın konumdur. İspanya'nın bu insanlara, aralarında İspanyol vatandaşlarının da bulunduğunu göz önünde bulundurarak ahlaki ve hukuki yardım yükümlülüğü vardır" denildi.

Bakanlık ayrıca, Hollanda'nın resmi talebi üzerine hantavirüsünden etkilenen ve durumu ağır olan gemi doktorunun sevki için yapılacak tıbbi uçuşun da kabul edileceğini duyurarak, durumu acil olan hastaların tahliyelerinin tamamlanmasının ardından geminin Kanarya Adaları'na doğru yolculuğuna devam edeceğini aktardı.

Geminin 3 gün sonra Kanarya Adaları'na ulaşması bekleniyor

Geminin işletmecisi Oceanwide Expeditions ise, geminin Kanarya Adaları'na yolculuğunun 3 gün süreceğini ve geminin Gran Canaria veya Tenerife'ye yanaşacağını açıklayarak, 2 mürettebatın acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Türk Youtuber da gemideydi

Ünlü Türk Youtuber Ruhi Çenet'in yayınladığı video ile gemide olduğu ortaya çıktı. Ruhi Çenet yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 1 ay süren araştırma gemisi yolculuğumuzda aramızdan 1 kişi hayatını kaybedince bunun okyanus şartları yüzünden olduğunu düşünmüştüm ancak durum zannettiğimizden çok daha kötüymüş. Ben 24. günde gemiden indim ama gemi son varış noktasına kadar 11 gün daha devam etti. Gemiden inmemden sadece 1 gün sonra ölen kişinin karısı da öldü ve onun ardından 3'üncü kişi de ölünce gemide tedavisi bulunmayan ve kemirgenlerden bulaşan hantavirüsü olduğu açığa çıktı" dedi.

İlk ölen yolcunun hantavirüsü nedeniyle hayatını kaybettiğinin ortaya çıktığını belirten Çenet, "Şimdi geminin tek doktoru yaşam mücadelesi veriyor" ifadelerini kullandı. Geminin son varış noktası olan Cape Verde'nin gemiyi virüs nedeniyle kabul etmediğini aktaran Çenet, sağlık durumunun iyi olduğunu ve gerekli testleri yaptırdığını açıkladı. Çenet ayrıca, gemi yönetiminin daha ilk vefatta bu durumun bulaşıcı bir hastalıktan kaynaklanabileceği ihtimalini ciddiye almadığına dikkat çekti.

Gemide 3 kişi öldü

Arjantin'den 1 Nisan'da yola çıkan ve 3 Mayıs'ta Yeşil Burun Adaları açıklarına ulaşan gemide 23 ülkeden 88 yolcu ve 59 mürettebat bulunuyor. Gemide şu ana kadar 7 kişide virüs tespit edilirken, 3 kişi hayatını kaybetti. İlk vaka olan Hollandalı erkek yolcu 11 Nisan'da gemide hayatını kaybederken, cenazesi 24 Nisan'a kadar gemide kaldı. Ardından eşi, cenazeyle birlikte Saint Helena'da karaya çıkarıldı. Tahliye sırasında hafif belirtiler gösteren kadın, Güney Afrika'nın Johannesburg kentine yaptığı uçuş sırasında fenalaşması sonrası hastaneye kaldırıldı. Kadın, 26 Nisan'da hayatını kaybetti. Gemide bulunan 1 Almanya vatandaşı ise 2 Mayıs'ta yaşamını yitirdi.

DSÖ, söz konusu uçuştaki yolcular için temas takibinin sürdürüldüğünü bildirdi. - KANARYA ADALARI