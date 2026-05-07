Fenerbahçe\'ye geri döneceği konuşulan Aykut Kocaman harekete geçti

Fenerbahçe camiası başkanlık seçimi için geri sayıma geçti. Adaylardan Barış Göktürk, Aziz Yıldırım lehine seçimden çekilirken Hakan Safi ise adaylığının devam ettiğini duyurdu. Şu an için Fenerbahçe başkanlığına Aziz Yıldırım ve Hakan Safi resmi olarak talip olan isimler.
Sarı-lacivertli taraftarların odağında ise yeni yönetimin teknik direktör tercihi yer alıyor. Adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, listenin ilk sırasına kulübün efsane isimlerinden Aykut Kocaman’ı yazdı. Yıldırım’ın deneyimli teknik adamla geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek ön görüşme gerçekleştirdiği, bu temasın ardından Kocaman’ın ekibiyle birlikte mesaiye başladığı bildirildi.
61 yaşındaki teknik direktörün, bu görüşmenin ardından ekibiyle birlikte mevcut kadro üzerindeki analizlerine şimdiden başladığı ve eksik bölgeler için rapor hazırladığı belirtildi. Kocaman’ın temel hedefinin Aziz Yıldırım’ın seçimi kazanması durumunda vakit kaybetmeden göreve gelerek yeni sezonun kadro yapılanmasını hayata geçirmek olduğu vurgulandı.
Aykut Kocaman, Fenerbahçe'de 4 sezon teknik direktörlük koltuğunda oturdu. 61 yaşındaki çalıştırıcı, göreve başladığı 2010-11 sezonunda ligde şampiyonluğa ulaştı. Kocaman, 2011-12 sezonunda Kadıköy'de oynanan son maçta Galatasaray ile berabere kalıp şampiyonluğu ezeli rakibine kaptırdı, Türkiye Kupası'nı kazandı.
Başarılı çalıştırıcı, 2012-13'te Sarı-Lacivertliler'i Avrupa Ligi'nde yarı finale taşıdı, Benfica'ya elendi. Ligde Galatasaray'ın 10 puan gerisinde 2. olan Aykut Kocaman, Türkiye Kupası'nı kaldırdı ve görevinden ayrıldı. Deneyimli çalıştırıcı, 2017-18 sezonunda yeniden Fenerbahçe'nin başına geçerken, 3 puan farkla şampiyonluğu kaçırdı.
