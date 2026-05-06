Kenya'da BP'ye Dava Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kenya'da BP'ye Dava Açıldı

06.05.2026 23:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

299 kişi, petrol arama faaliyetleriyle su kirliliği nedeniyle BP'ye dava açtı. Tazminat talep ediliyor.

CAPE Kenya'da 299 kişi, 1980'li yıllarda yürütülen petrol arama faaliyetleri sırasında yeraltı sularının kirletildiği iddiasıyla İngiliz enerji şirketi BP hakkında dava açtı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Marsabit ilçesinin Kargi ve Kalacha köylerinden 299 kişi, İngiliz enerji şirketi BP (British Petroleum) tarafından satın alınan "Amoco Corporation" isimli firmanın, 1985-1993 yılları arasında yürüttüğü petrol arama faaliyetleri sırasında toksik atıkları çevreye bırakarak yeraltı sularını kirlettiği iddiasını mahkemeye taşıdı.

Isiolo kentindeki Çevre ve Arazi Mahkemesinde açılan davada, bölgede o dönem en az 10 petrol kuyusu açan firma, sondaj çalışmalarının ardından radyoaktif radyum izotopları, arsenik, kurşun ve nitrat gibi tehlikeli maddelerin açık çukurlarda bırakarak yeraltı sularını kirletmekle suçlandı.

Mahkemeye sunulan dilekçede, söz konusu kirliliğin 500'den fazla kişinin ölümüne ve çok sayıda hayvanın telef olmasına neden olduğu iddia edildi.

Davacılar kirlenmiş su nedeniyle meydana geldiğini öne sürdükleri ölümler ve hayvan kayıpları için tazminat, etkilenen bölgelerde kapsamlı çevre temizliği ve ekosistemin eski haline getirilmesi ile kirliliğe ilişkin iddialar karşısında harekete geçmemekle suçlanan Kenya'daki ilgili kamu kurumlarının hesap vermesini talep ediyor.

Mahkeme, Kenya Enerji ve Petrol Bakanlığının da davaya dahil edilmesine karar verirken, tüm davalılara 14 gün içinde tebligat gönderilmesine hükmetti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kenya'da BP'ye Dava Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
İran’dan Çin’e kritik ziyaret Zamanlama hayli manidar İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar

00:03
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
23:32
ODTÜ’deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
ODTÜ'deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
23:26
Beşiktaş’tan Sergen Yalçın açıklaması
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması
22:18
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 00:54:19. #7.12#
SON DAKİKA: Kenya'da BP'ye Dava Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.