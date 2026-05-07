Hantavirüs Salgını Gemide İki Ölümle Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hantavirüs Salgını Gemide İki Ölümle Devam Ediyor

Hantavirüs Salgını Gemide İki Ölümle Devam Ediyor
07.05.2026 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DSÖ, Arjantin'den yola çıkan gemide 8 hantavirüs vakası bildirdi. 5 vaka doğrulandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün haftalık basın toplantısında, Arjantin'den yola çıkan ve şu anda Kanarya Adaları'na doğru hareket eden "MV Hondius" isimli gemide görülen hantavirüs vakaları ve bu virüse dair değerlendirmelerde bulundu.

“VAKALARIN 5'İNİN HANTAVİRÜS OLDUĞU DOĞRULANDI”

Birleşik Krallık sağlık otoritelerinin 2 Mayıs'ta, Arjantin'den Cabo Verde'ye seyahat eden Hollanda bayraklı "MV Hondius" gemisindeki ciddi solunum yolu hastalığı bulunan bir grup yolcu hakkında DSÖ'yü bilgilendirdiğini hatırlatan Ghebreyesus, "Şimdiye kadar 3 ölüm de dahil 8 vaka bildirildi. 8 vakadan 5'i hantavirüs olarak doğrulandı, diğer 3'ü ise şüpheli." dedi.

Ghebreyesus, hantavirüslerin, insanlarda ciddi hastalıklara yol açabilen, kemirgenler tarafından taşınan bir virüs grubu olduğunu belirterek, insanların genellikle enfekte kemirgenlerle ya da idrarları, dışkıları veya tükürükleriyle temas yoluyla enfekte olduğunu söyledi.

Bu vakada yer alan hantavirüs türünün, Latin Amerika'da bulunan ve insanlar arasında sınırlı bulaşmaya yol açtığı bilinen tek tür Andes virüsü olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Andes virüsünün önceki salgınlarında insanlar arasındaki bulaşma, özellikle hane halkı üyeleri, yakın partnerler ve sağlık hizmeti veren kişiler arasında yakın ve uzun süreli temasla ilişkilendirildi. Mevcut durumda da durum böyle görünüyor." diye konuştu.

<a class='keyword-sd' href='/hantavirus/' title='Hantavirüs'>Hantavirüs</a> Salgını Gemide İki Ölümle Devam Ediyor

“HAYATINI KAYBEDEN İKİNCİ HASTADA HANTAVİRÜS OLDUĞU DOĞRULANDI”

Ghebreyesus, ilk vakanın 6 Nisan'da belirtiler göstermeye başlayan ve 11 Nisan'da gemide hayatını kaybeden bir erkek olduğunu anımsatarak, hastadan hiçbir örnek alınmadığını ve diğer solunum yolu hastalıklarının belirtilerine benzediği için hantavirüs şüphesi duyulmadığını anlattı.

Hastanın eşinin, gemi Saint Helena Adası'na yanaştığında karaya çıktığını ve belirtiler gösterdiğini bildiren Ghebreyesus, bu kişinin, 25 Nisan'da Johannesburg'a yapılan uçuş sırasında durumunun kötüleştiğini ve ertesi gün hayatını kaybettiğini belirtti.

Ghebreyesus, "(Hayatını kaybeden ikinci hastadan) Örnekler alındı ve Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünde test edilerek hantavirüs olduğu doğrulandı. Üçüncü ölüm ise gemide bulunan ve 28 Nisan'da belirtiler göstermeye başlayan ve 2 Mayıs'ta hayatını kaybeden bir kadında görüldü. Başka bir erkek ise 24 Nisan'da geminin doktoruna başvurdu. 27 Nisan'da Ascension Adası'ndan Güney Afrika'ya tahliye edildi ve yoğun bakımda tedavi görüyor." dedi.

Cabo Verde'den doktorların, semptom gösteren diğer 3 yolcuya bakım sağlamak için gemiye bindiğini dile getiren Ghebreyesus, DSÖ'nün, bu kişilerin tedavi için Hollanda'ya tahliyelerini koordine ettiğini söyledi.

Hantavirüs Salgını Gemide İki Ölümle Devam Ediyor

"KULUÇKA SÜRESİ 6 HAFTAYA KADAR ÇIKABİLECEĞİ İÇİN DAHA FAZLA VAKA BİLDİRİLMESİ MÜMKÜN"

Ghebreyesus, bu 3 hastanın tahliyesini kolaylaştırdığı için Cabo Verde Başbakanı Ulisses Correia e Silva'ya teşekkür ederek, "(Hastalardan) İkisi hastanede stabil durumda, biri ise asemptomatik ve şu anda Almanya'da. 8. vaka, Saint Helena'da gemiden inen bir adamda görüldü. Gemi operatörünün tavsiyesi üzerine, İsviçre'nin Zürih kentinde semptom gösterdiğini bildirdi ve dün hantavirüs ile enfekte olduğu doğrulandı. Cenevre Üniversitesi Hastaneleri daha sonra virüsün gen dizilimini yaptı ve Andes virüsü olduğunu doğruladı. Gemideki diğer yolcuların veya mürettebatın hiçbirinde şu anda semptom yok." bilgisini verdi.

Her vakada ilgili yetkililerle yakın temas kurduklarını vurgulayan Ghebreyesus, "Andes virüsünün kuluçka süresinin 6 haftaya kadar çıkabileceği göz önüne alındığında daha fazla vaka bildirilmesi mümkündür. Bu ciddi bir olay olsa da DSÖ halk sağlığı riskini düşük olarak değerlendiriyor. Önceliklerimiz, etkilenen hastaların bakım almasını, gemideki diğer yolcuların güvende tutulmasını ve onurlu bir şekilde muamele görmesini sağlamak ve virüsün daha fazla yayılmasını önlemek." diye konuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den gemiyi kabul etmesini rica ettiğini ve bu talebinin kabul gördüğünü anlatan Ghebreyesus, Sanchez'e cömertliği, dayanışması ve ahlaki görevini yerine getirdiği için teşekkür etti.

Hantavirüs Salgını Gemide İki Ölümle Devam Ediyor

"GEMİ ŞU ANDA KANARYA ADALARI'NA DOĞRU YOLA ÇIKTI"

Ghebreyesus, "Gemi şu anda Kanarya Adaları'na doğru yola çıktı. İspanya'nın bu riski yönetme kapasitesine güveniyoruz ve bunu yapmaları için onları destekliyoruz. Bir kez daha, Kanarya Adaları halkı için riski düşük olarak değerlendiriyoruz. DSÖ, geminin işletmecisine gemideki sağlık yönetimi konusunda rehberlik sağladı. Tüm yolculardan kabinlerinde kalmaları istendi, kabinler dezenfekte ediliyor ve belirti gösteren herkes derhal izole edilecek." ifadelerini kullandı.

DSÖ uzmanının Cabo Verde'de gemiye bindiğini, Hollanda'dan 2 doktor ile Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden 1 uzmanın da Kanarya Adaları'na ulaşana kadar gemide kalacağını vurgulayan Ghebreyesus, "Gemideki herkesin tıbbi değerlendirmesini yapıyorlar ve enfeksiyon risklerini değerlendirmek için bilgi topluyorlar. DSÖ, yolcuların ve mürettebatın varışta güvenli ve saygılı bir şekilde karaya çıkması ve seyahatlerinin devamı için adım adım operasyonel kılavuz geliştiriyor." dedi.

TÜRKİYE’NİN DE BULUNDUĞU 12 ÜLKEYE UYARI

Ghebreyesus, vatandaşları Saint Helena'ya çıkan 12 ülkeyi de bilgilendirdiğini söyleyerek, bunlar arasında Kanada, Danimarka, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Saint Kitts ve Nevis, Singapur, İsveç, İsviçre, Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD'nin yer aldığını kaydetti.

Hantavirüs Salgını Gemide İki Ölümle Devam Ediyor

"BU KORONAVİRÜS DEĞİL...”

DSÖ Salgın ve Pandemi Hastalıklarını Önleme Birimi Direktörü Maria Van Kerkhove, hantavirüsün, Kovid-19 salgınından farklı olduğunu belirtti.

Kerkhove, "Bu koronavirüs değil. Bu çok farklı bir virüs. Bu virüsü biliyoruz, hantavirüsler oldukça uzun zamandır var. Bildiğimiz birçok detay var. Burada kesin olmak istiyorum, bu SARS-CoV-2 değil. Bu bir Kovid başlangıcı değil. Bu, bir gemide gördüğümüz salgın. Kapalı bir alan söz konusu. Şu ana kadar 5 doğrulanmış vakamız var. Bu soruların neden geldiğini tamamen anlıyoruz ve elimizden gelen tüm bilgiyi vermeye çalışıyoruz. Ancak bu, 6 yıl önceki durumla aynı değil, koronavirüsler gibi aynı şekilde yayılmıyor ve çok farklı. Gördüğümüz gibi yakın, samimi bir temas söz konusu ve çoğu hantavirüs insanlar arasında hiç bulaşmıyor. Hantavirüslerin çoğu kemirgenlerden, dışkılarından veya salyalarından insanlara bulaşır." dedi.

İnsanların hantavirüs nedeniyle tedbir olarak maske takması gerektiğiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Kerkhove, bu olayın şu anda bir gemiyle ve buradan ayrılan kişilerin takibiyle sınırlı olduğunu belirtti.

Kerkhove, gemide başka semptomatik hasta, yolcu veya mürettebat üyesi olmamasının iyiye işaret olduğunu da ifade ederek, "Elbette bu virüslerin gemide uzun bir kuluçka süresi var. Riski en aza indirmek için bazı önlemler aldılar. Gemide tavsiye edilen şey, odaların dezenfekte edilmesi. İnsanları kabinlerine kapattılar, yiyecek ve su sağladılar ve önlem olarak odalarından çıkan herkesin tıbbi maske takmasını istediler." diye konuştu.

Hantavirüs Salgını Gemide İki Ölümle Devam Ediyor

HANTAVİRÜS

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor. Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

Kaynak: AA

Hantavirüs, Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hantavirüs Salgını Gemide İki Ölümle Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmaris’teki orman yangını kontrol altına alındı Marmaris’teki orman yangını kontrol altına alındı
Bakan Kacır tarih verdi: Milli hibrit roketle 2027’de Ay’dayız Bakan Kacır tarih verdi: Milli hibrit roketle 2027’de Ay’dayız
Çorum Valiliği’nden öğrencilerin zehirlendiği iddiasına ilişkin açıklama Çorum Valiliği'nden öğrencilerin zehirlendiği iddiasına ilişkin açıklama
Hakan Safi’nin seçimdeki transfer kozu belli oldu Hedefte o yıldız var Hakan Safi'nin seçimdeki transfer kozu belli oldu! Hedefte o yıldız var
Ereğli’de eski sevgililerin kavgası kanlı bitti Ereğli'de eski sevgililerin kavgası kanlı bitti
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’u Esenboğa’da karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’u Esenboğa’da karşıladı
Düzcespor’a kayyım atanıyor Düzcespor’a kayyım atanıyor
Wilfried Zaha beklenen imzayı atıyor Wilfried Zaha beklenen imzayı atıyor
Galatasaray’da yaprak dökümü: 7 ayrılık birden Galatasaray'da yaprak dökümü: 7 ayrılık birden
Endonezya’da katliam gibi kaza: Otobüs ve tanker çarpıştı, 16 kişi öldü Endonezya’da katliam gibi kaza: Otobüs ve tanker çarpıştı, 16 kişi öldü
1. Lig’e yükselen Bursaspor’un transfere ayırdığı bütçe belli oldu 1. Lig'e yükselen Bursaspor'un transfere ayırdığı bütçe belli oldu
Trump, Beyaz Saray’da bu kez kafes dövüşçülerini ağırladı Trump, Beyaz Saray’da bu kez kafes dövüşçülerini ağırladı
Beşiktaş’tan Sergen Yalçın açıklaması Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması
ODTÜ’deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti ODTÜ'deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
İsrail ordusunda kutsal değerlere bir saygısızlık daha: Bu kez Meryem Ana heykelini hedef aldılar İsrail ordusunda kutsal değerlere bir saygısızlık daha: Bu kez Meryem Ana heykelini hedef aldılar
39 yaşındaki Hulk’tan sürpriz imza 39 yaşındaki Hulk'tan sürpriz imza
21 yıldır aranan cinayet hükümlüsü İzmir’de yakalandı 21 yıldır aranan cinayet hükümlüsü İzmir’de yakalandı
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
Göreve giderken kaza geçiren polis memuru hayatını kaybetti Göreve giderken kaza geçiren polis memuru hayatını kaybetti
ABD’nin İran’a önerdiği mutabakat zaptı İsrail’i korkuttu: Bizim için felaket ABD'nin İran'a önerdiği mutabakat zaptı İsrail'i korkuttu: Bizim için felaket
İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı
Ankara kulisleri kaynıyor: Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği tarih belli oldu Ankara kulisleri kaynıyor: Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu

19:16
Okan Buruk imzayı atıyor Kontratının detayları belli oldu
Okan Buruk imzayı atıyor! Kontratının detayları belli oldu
18:54
Trabzonspor’da Batagov ameliyat edildi Aylarca forma giyemeyecek
Trabzonspor'da Batagov ameliyat edildi! Aylarca forma giyemeyecek
18:18
CHP’den AK Parti’ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal’a sert uyarı: Sokağa çıkamaz
CHP'den AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'a sert uyarı: Sokağa çıkamaz
17:58
Ankara kulisleri kaynıyor: Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği tarih belli oldu
Ankara kulisleri kaynıyor: Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu
17:41
Tünel üzerine asılan yazıyı gösteren vatandaş, yazılan 20 TL’lik cezaya isyan etti
Tünel üzerine asılan yazıyı gösteren vatandaş, yazılan 20 TL'lik cezaya isyan etti
17:33
Fenerbahçe’de Nene için yolun sonu
Fenerbahçe'de Nene için yolun sonu
17:26
Süper Lig’e çıkan Amedspor şimdi de Lemina’yı gözüne kestirdi
Süper Lig'e çıkan Amedspor şimdi de Lemina'yı gözüne kestirdi
17:17
Gündüz kuşağı programları için düğmeye basıldı
Gündüz kuşağı programları için düğmeye basıldı
17:01
Süresiz nafaka artık tarih oluyor İşte yeni sistemin ayrıntıları
Süresiz nafaka artık tarih oluyor! İşte yeni sistemin ayrıntıları
16:59
İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı
İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı
16:46
Mbappe’den milyonlarca taraftarı delirten hareket
Mbappe'den milyonlarca taraftarı delirten hareket
16:30
Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı Bakın ne yaşanmış
Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne yaşanmış
15:59
Real Madrid’de yumruk yumruğa kavga Yıldız futbolcu hastanelik oldu
Real Madrid'de yumruk yumruğa kavga! Yıldız futbolcu hastanelik oldu
15:59
ABD’nin İran’a önerdiği mutabakat zaptı İsrail’i korkuttu: Bizim için felaket
ABD'nin İran'a önerdiği mutabakat zaptı İsrail'i korkuttu: Bizim için felaket
15:48
HÜDA-PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: 2027 sonbaharında sandık gelebilir
HÜDA-PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: 2027 sonbaharında sandık gelebilir
15:21
SGK prim borçları için yeni düzenleme: Taksit süresi uzuyor, limit yükseliyor
SGK prim borçları için yeni düzenleme: Taksit süresi uzuyor, limit yükseliyor
15:09
Barış Anneleri’nin ilk durağı MHP oldu Görüşmede dikkat çeken anlar
Barış Anneleri'nin ilk durağı MHP oldu! Görüşmede dikkat çeken anlar
14:59
Burcu Köksal, AK Parti’ye mi geçiyor Gelen son açıklama tartışmaları daha da alevlendirdi
Burcu Köksal, AK Parti'ye mi geçiyor? Gelen son açıklama tartışmaları daha da alevlendirdi
13:14
Özgür Özel’den SAHA 2026’ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 19:45:35. #.0.5#
SON DAKİKA: Hantavirüs Salgını Gemide İki Ölümle Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.