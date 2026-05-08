Barış masası devrildi mi? Trump'tan beklenen açıklama geldi

08.05.2026 06:42
İran'ın Hürmüz'deki savaş gemilerine yönelik saldırısı ve ABD'nin sert misillemesiyle yükselen tansiyon Başkan Donald Trump'ın açıklamasıyla bir nebze olsun düştü. ABD Başkanı Trump "Onlar bize ateş ediyordu, biz de onlara karşılık verdik. Ateşkes devam ediyor" açıklamasında bulunurken, İran'la anlaşmanın yakın olup olmadığı sorusuna, "Bu her an olabilir. Onların bu anlaşmayı benden daha çok istediğine inanıyorum" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasındaki tansiyonun yükselmesine rağmen İranlılarla görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Bu her an olabilir. Belki de olmaz, ama her an olabilir." dedi.

ABD Başkanı Trump, Washington Anıtı'nın yakınında bulunan bir süs havuzunda devam eden yenileme çalışmalarını inceledikten sonra basın mensuplarına İran gündemini değerlendirdi. Trump, Amerikan ordusunun İran'a ait iki yere düzenlediği hava saldırılarına rağmen Tahran yönetimi ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

"ANLAŞMA HER AN OLABİLİR, BELKİ DE OLMAZ"

İran'la anlaşmanın yakın olup olmadığı sorusuna, "Bu her an olabilir. Belki de olmaz, ama her an olabilir. Onların bu anlaşmayı benden daha çok istediğine inanıyorum." diye yanıt veren Trump, anlaşmaya yakın oldukları mesajını verdi.

"İMZAYI ATMAZLARSA ÇOK ACI ÇEKECEKLER"

Trump, Tahran'a bir an önce anlaşmaya imza atması çağrısında bulunarak, "Anlaşmayı çabucak imzalasalar iyi olur. Eğer imzalanmazsa, çok acı çekecekler." diye konuştu.

"ONLAR BİZE ATEŞ EDİYORDU, BİZ DE ONLARA KARŞILIK VERDİK"

Hürmüz Boğazı'ndan geçen 2 ABD destroyerine İran'ın saldırı düzenlediğini ancak bu saldırılarda destroyerlerinin hiç hasar almadığını dile getiren Trump, "Onlar bize ateş ediyordu, biz de onlara karşılık verdik." ifadesini kullandı.

Trump, İran'la ilgili temel beklentisinin "İran'ın nükleer silaha sahip olmaması" olduğunu, İranlıların da aslında bunu kabul ettiklerini ancak henüz anlaşmaya imza atmadıklarını savunarak, "Onlara nükleer silaha sahip olma hakkı vermeyeceğiz, bunun şansı sıfır ve onlar da bunu biliyorlar ve bunu kabul ettiler. Bakalım imzalamaya istekli olacaklar mı?" şeklinde konuştu. İran'ın kendilerine, zenginleştirilmiş uranyumu teslim edeceğini düşündüğüne işaret eden Trump, yine de bu konu netleşene kadar temkinli davranacağını vurguladı.

