Yine yaptı babalığını! Fatih Terim, Arda Turan\'ı yalnız bırakmadı

UEFA Konferans Ligi finalinde Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında deplasmanda Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.

FATİH TERİM'DEN ARDA TURAN'A DESTEK

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, eski öğrencisi Arda Turan'ı bu zorlu karşılaşmada yalnız bırakmadı. 72 yaşındaki teknik adam, Shakhtar Donetsk'e destek vermek adına zorlu mücadeleyi yerinden izlemek için Londra'ya geldi.

''TÜRKİYE İYİ BİR ANTRENÖR KAZANDI''

Maç öncesinde TRT Spor'a konuşan Fatih Terim, Arda Turan ile ilgili "Arda'ya destek olmak için geldik. Kısıtlı şartlara rağmen Shakhtar Donetsk'te çok iyi işler yapıyor. Ligde şampiyonluğa gidiyor. Konferans Ligi'nde ise yarı finalde. Özellikle kendi oyununu içeride ve dışarıda hiç vazgeçmeden uygulayabilmesi, kendisine ait oyun felsefesini ortaya koyması çok önemli. Çok daha başarılı olacaktır. Belki ilerideki başarılarından sonra bugünkü başarısı çok sıradan kalabilir. Türkiye iyi bir antrenör kazandı diyebiliriz." sözlerini sarf etti.

FİNALE ÇIKAN İKİNCİ TÜRK OLABİLİR

Shakhtar Donetsk'in Crystal Palace'ı elemesi durumunda Arda Turan, Fatih Terim'in ardından UEFA organizasyonlarında finale çıkan ikinci Türk teknik direktör ünvanını alacak.