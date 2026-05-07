Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası Afyon’u ayağa kaldırdı

Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialar, kentte büyük tepkiye neden oldu. İddiaların ardından CHP üyeleri ve çok sayıda vatandaş, belediye binası önünde toplanarak sloganlar ve dövizlerle protesto gerçekleştirdi.
CHP Afyon İl Başkanlığı’nın yaptığı “İrademize sahip çıkıyoruz” çağrısının ardından belediye önünde toplanan kalabalık, “Başkan yapma Afyon’u satma” yazılı dövizler taşıdı. Protestoya katılan partililer ve vatandaşlar, Burcu Köksal’a yönelik tepkilerini sloganlarla dile getirdi.
Kalabalık grup sık sık, “Oyumu irademi satamazsın”, “Biz seni saraya değil Afyonkarahisar’a seçtik” ve “Afyon’u kaça sattınız?” şeklinde sloganlar attı.
Hasan Karadeniz, belediye önünde yaptığı açıklamada Burcu Köksal’a ulaşamadıklarını söyledi. Karadeniz, “Ne ben ne genel başkanımız belediye başkanına ulaşamamıştır. Telefonlarını açmadı, geri dönüş yapmadı” ifadelerini kullandı.
Karadeniz ayrıca, “Bu sessiz duruş hayra alamet değildir. Maalesef belediye başkanımız siyasi baskılara boyun eğmiştir. Maalesef direnememiştir” dedi. Açıklamalar sırasında kalabalık içerisinden bazı kişilerin “yuh” diyerek tepki gösterdiği görüldü.
Belediye önünde toplanan kalabalığın zaman zaman öfkeli sloganlar attığı görüldü. Bazı vatandaşlar, “Neyin karşılığında?”, “Hakkımızı helal etmiyoruz” diyerek tepkilerini dile getirdi.
Burcu Köksal cephesinden ise iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
