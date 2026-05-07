Brenda Castillo, Fenerbahçe için geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Brenda Castillo, Fenerbahçe için geliyor

Brenda Castillo, Fenerbahçe için geliyor
07.05.2026 20:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin şubat ayında anlaştığı iddia edilen Brenda Castillo, İtalyan takımı Savino Del Bene Scandicci’den ayrıldı. 33 yaşındaki deneyimli oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek 2 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Ligde ve Avrupa'da başarı hedefleyen Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, gelecek sezon öncesi bomba bir transferi resmileştiriyor.

BRENDA CASTILLO TAKIMINA VEDA ETTİ

Şubat ayında anlaşma sağladığı iddia edilen Dominik Cumhuriyeti’nin ünlü libero oyuncusu Brenda Castillo İtalya’daki kulübü Savino Del Bene Scandicci’den ayrıldığını resmen duyurdu. İtalyan takımı, tecrübeli oyuncuya duygusal bir veda mesajı yayınlayarak teşekkür etti.

2 YIL BOYUNCA FENERBAHÇE'DE

33 yaşındaki 1.67 boyundaki Castillo ile sarı-lacivertlilerin 2 yıllık sözleşme imzaladığı belirtilmişti. Dünyanın en iyi liberolarından biri olarak gösterilen Castillo, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacak ve yeni sezonda ilk kez Vodafone Sultanlar Ligi’nde forma giyecek.

SON 3 SEZONDUR İTALYA'DA

Son 3 sezondur İtalya’da Savino Del Bene Scandicci ve Allianz Vero Volley Milano formalarını giyen Castillo, daha önce Azerbaycan, Brezilya ve Porto Riko takımlarında da oynamıştı. Dominik Cumhuriyeti Milli Takımı ile 3 kez Olimpiyatlara katılan yıldız, 2021 Tokyo Olimpiyatları’nda en iyi libero seçilmişti. Kariyerinde 100’den fazla bireysel ödülü bulunan Castillo’nun Fenerbahçe’ye katılmasıyla Sultanlar Ligi’ne büyük bir yıldız katılmış olacak.

Fenerbahçe, Voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Brenda Castillo, Fenerbahçe için geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmaris’teki orman yangını kontrol altına alındı Marmaris’teki orman yangını kontrol altına alındı
Polislerin ’heimlich’ manevrası ile hayata tutundu o anlar kamerada Polislerin 'heimlich' manevrası ile hayata tutundu; o anlar kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’u Esenboğa’da karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’u Esenboğa’da karşıladı
Endonezya’da katliam gibi kaza: Otobüs ve tanker çarpıştı, 16 kişi öldü Endonezya’da katliam gibi kaza: Otobüs ve tanker çarpıştı, 16 kişi öldü
1. Lig’e yükselen Bursaspor’un transfere ayırdığı bütçe belli oldu 1. Lig'e yükselen Bursaspor'un transfere ayırdığı bütçe belli oldu
Trump, Beyaz Saray’da bu kez kafes dövüşçülerini ağırladı Trump, Beyaz Saray’da bu kez kafes dövüşçülerini ağırladı

20:31
Yine yaptı babalığını Fatih Terim, Arda Turan’ı yalnız bırakmadı
Yine yaptı babalığını! Fatih Terim, Arda Turan'ı yalnız bırakmadı
20:03
Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde
Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde
19:55
Rusya’dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev’i terk edin
Rusya'dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev'i terk edin
19:44
Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası Afyon’u ayağa kaldırdı
Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası Afyon’u ayağa kaldırdı
19:09
DSÖ’den aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı
DSÖ'den aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı
18:18
CHP’den AK Parti’ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal’a sert uyarı: Sokağa çıkamaz
CHP'den AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'a sert uyarı: Sokağa çıkamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 20:48:32. #7.12#
SON DAKİKA: Brenda Castillo, Fenerbahçe için geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.