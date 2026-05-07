Fransa'nın Uçak Gemisi Kızıldeniz'e Gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa'nın Uçak Gemisi Kızıldeniz'e Gitti

07.05.2026 18:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa, Charles de Gaulle uçak gemisini Doğu Akdeniz'den Kızıldeniz'e gönderdi.

Fransa Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de bulunan Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'ün Kızıldeniz'e gönderildiğini açıkladı.

Fransa Savunma Bakanlığı nezdindeki Devlet Bakanı Alice Rufo, BFMTV'de katıldığı programda Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle'ün Akdeniz'den ayrıldığını belirtti.

Bakan Rufo, "An itibarıyla uçak gemisi Süveyş Kanalı'nı geçti ve Kızıldeniz'de." dedi.

Bölgede deniz trafiğinin güvenliğini sağlamak için Fransa'nın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu belirten Rufo, "(Charles de Gaulle'ün) Süveyş Kanalı'ndan geçmesi ve Kızıldeniz'e gitmesi, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün sağlanması için harekete geçme isteğimizin güçlü bir göstergesi." diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD/İsrail-İran savaşının patlak vermesinin ardından 3 Mart'ta Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'e Akdeniz'e hareket emri vermişti.

Fransa ve İngiltere savaş sonrası seyrüsefer güvenliğini sağlamak için bölgedeki gemilere eskortluk edecek savunma amaçlı bir misyon kuracaklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'nın Uçak Gemisi Kızıldeniz'e Gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmaris’teki orman yangını kontrol altına alındı Marmaris’teki orman yangını kontrol altına alındı
Bakan Kacır tarih verdi: Milli hibrit roketle 2027’de Ay’dayız Bakan Kacır tarih verdi: Milli hibrit roketle 2027’de Ay’dayız
Çorum Valiliği’nden öğrencilerin zehirlendiği iddiasına ilişkin açıklama Çorum Valiliği'nden öğrencilerin zehirlendiği iddiasına ilişkin açıklama
Hakan Safi’nin seçimdeki transfer kozu belli oldu Hedefte o yıldız var Hakan Safi'nin seçimdeki transfer kozu belli oldu! Hedefte o yıldız var
Ereğli’de eski sevgililerin kavgası kanlı bitti Ereğli'de eski sevgililerin kavgası kanlı bitti
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar

19:16
Okan Buruk imzayı atıyor Kontratının detayları belli oldu
Okan Buruk imzayı atıyor! Kontratının detayları belli oldu
18:54
Trabzonspor’da Batagov ameliyat edildi Aylarca forma giyemeyecek
Trabzonspor'da Batagov ameliyat edildi! Aylarca forma giyemeyecek
18:18
CHP’den AK Parti’ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal’a sert uyarı: Sokağa çıkamaz
CHP'den AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'a sert uyarı: Sokağa çıkamaz
17:58
Ankara kulisleri kaynıyor: Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği tarih belli oldu
Ankara kulisleri kaynıyor: Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu
17:33
Fenerbahçe’de Nene için yolun sonu
Fenerbahçe'de Nene için yolun sonu
16:59
İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı
İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 19:39:55. #7.12#
SON DAKİKA: Fransa'nın Uçak Gemisi Kızıldeniz'e Gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.