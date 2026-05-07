Berberde Satırlı Kavga: İki Yaralı

07.05.2026 20:49
Anamur'da berberde husumetli iki kişi satırla ve keserle kavga etti, hastaneye kaldırıldılar.

MERSİN'in Anamur ilçesinde T.T. (58), berberde tıraş olduğu sırada husumetlisi S.Ü.'nün (43) satırlı saldırısına uğradı. T.T.'nin de iş yerindeki keserle karşılık verdiği kavgada iki taraf da çeşitli yerlerinden yaralandı. S.Ü. ile T.T. hastaneye kaldırılırken, kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir berberde meydana geldi. Berbere gelen S.Ü., daha önce tartıştığı T.T.'ye tıraş olduğu sırada satırla saldırdı. Başından yaralanan T.T.'nin iş yerinde bulunduğu öne sürülen keserle karşılık verdi. Yaşanan arbede sırasında S.Ü. de çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Anamur Devlet Hastanesine kaldırılan ve hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılardan S.Ü., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Yaralı T.T.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.Ü., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

