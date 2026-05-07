Genç kadının dansı, İzmir\'deki Hıdırellez kutlamalarına damga vurdu

İzmir’in Tepecik Mahallesi’nde Hıdırellez kutlamaları sırasında sergilenen dans performansı sosyal medyada gündem oldu. Kalabalığın ortasında sahne alan kadının dans ettiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Görüntülerde beyaz kıyafet tercih eden kadının müzik eşliğinde yaptığı dans performansının çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendiği görüldü. Kutlamaya katılan çok sayıda kişinin cep telefonlarıyla o anları kayda aldığı dikkat çekti.
Kısa sürede yayılan görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar performansı eğlenceli bulurken, bazıları ise görüntüleri eleştirdi. Özellikle Tepecik Mahallesi’nde düzenlenen Hıdırellez kutlamalarındaki kalabalık ve müzikli eğlence dikkat çekti.
Baharın gelişi olarak kabul edilen Hıdırellez kutlamaları Türkiye’nin birçok kentinde renkli görüntülere sahne olurken, İzmir’deki kutlamalardan yayılan bu görüntüler sosyal medyada en çok konuşulan videolar arasına girdi.
