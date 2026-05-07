Bayrampaşa'da 7 Milyonluk Hırsızlık: Bir Şüpheli Yakalandı
Bayrampaşa'da 7 Milyonluk Hırsızlık: Bir Şüpheli Yakalandı

07.05.2026 10:15
Bayrampaşa'da hırsızlar 7 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldı, N.U. tutuklandı.

BAYRAMPAŞA'da girdikleri evden yaklaşık 7 milyon lira değerinde ziynet eşyasının bulunduğu kasayı çalan şüphelilerden N.U. (35) yakalandı. Daha önce 44 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli tutuklanırken, suç ortağının da arandığı öğrenildi. Şüphelilerin hırsızlığın ardından kaçtıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Murat Paşa Mahallesi, Karakol Sokak'ta 20 Nisan'da meydana gelen olayda B.Ç.'nin evine giren hırsızlar, yatak odasında bulunan ev tipi kasayı açamayınca torbaya koyarak çaldı. Olayın ardından polise ihbarda bulunan B.Ç., kasa içerisinde yaklaşık 7 milyon lira değerinde ziynet eşyası olduğunu söyledi. Hırsızları yakalamak için çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin olayın ardından çaldıklarıyla birlikte kaçarken güvenlik kameralarına yansıdığını tespit etti. Görüntülerde kadın iki şüphelinin sakin şekilde bölgeden uzaklaştığı görüldü.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI DİĞERİ ARANIYOR

Görüntüleri inceleyerek kimlik ve adreslerini tespit eden polis, Başakşehir'de bulunan iki eve operasyon düzenleyerek şüphelilerden N.U.'yu gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorgusu yapılan N.U.'nun daha önceden 44 suç kaydı bulunduğu ve bir araması olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin suç ortağını yakalamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
