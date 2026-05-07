Kylie Jenner 15 milyon takipçi kaybetti

Dünyaca ünlü fenomen ve iş insanı Kylie Jenner’ın Instagram hesabında büyük düşüş yaşandı. Jenner’ın yaklaşık 15 milyon takipçi kaybettiği görüldü.
İddialara göre Instagram’ın bot ve pasif hesaplara yönelik yaptığı geniş çaplı temizlik, Kylie Jenner’ın hesabını da etkiledi.
Kısa süre içinde milyonlarca takipçi kaybeden Jenner’ın hesabındaki düşüş sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Cristiano Ronaldo başta olmak üzere birçok yüksek takipçili hesabın da aynı süreçte milyonlarca takipçi kaybettiği belirtildi. Kylie Jenner’ın yaşadığı büyük takipçi kaybı sonrası kullanıcılar arasında çok sayıda yorum yapıldı.
