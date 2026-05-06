Bakanlıktan hamburger zincirinde ayrımcılık iddiasına idari para cezası

06.05.2026 19:12
Ticaret Bakanlığı, İstanbul'daki zincir fast food restoranında anne ve kızının yemek yemelerine izin verilmediği iddiasına ilişkin, söz konusu işletmeye idari para cezası uygulandığını açıkladı.

İstanbul’da bir zincir fast food restoranında yemek yemek isteyen anne ve kızının içeri alınmadığı iddiaları üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Yapılan denetimler sonucunda, işletmenin hizmet vermekten kaçınarak tüketici mağduriyetine yol açtığı ve ilgili kanun maddelerini ihlal ettiği tespit edildi.

HAMBURGER RESTORANINA PARA CEZASI KESİLDİ

Bakanlık, ayrımcılık yasağını ve tüketici haklarını çiğneyen işletmeye idari para cezası uygulandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, vatandaşların hizmete erişimini engelleyen ve haklı bir gerekçesi bulunmayan bu tür tutumlara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu iddia alıntılanarak "Bu paylaşımda anlatılan tablo, hiçbir şekilde kabul edilemez. Hiçbir çocuk, hiçbir anne; 'burada oturamazsın' denilerek bir mekandan dışlanamaz. Böyle bir hareket, vicdanen kabul edilemez olduğu gibi; ticaret ahlakı ve yasalarıyla da bağdaşmamaktadır. Konu Ticaret Bakanlığı olarak tarafımızca ciddiyetle ele alınmış, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimiz aynı gün, söz konusu restoranda denetim gerçekleştirmiştir. Yapılan incelemelerde mevzuata aykırılıklar tespit edilmiş ve işletmeye idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca bahsi edilen olayla ilgili 'Haksız Ticari Uygulama' kapsamında ilgili durum tutanak altına alınarak, Ticaret Bakanlığımız Tüketicinin Korunması Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne (Reklam Kurulu) gönderilmek üzere kayıt altına alınmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak; vatandaşımızın ticari haklarını korumayı, ticari adaleti tesis etmeyi ve bu tür vicdanları yaralayan uygulamaların karşısında durmayı kararlılıkla sürdüreceğiz" denildi. 

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Firma ismini belirtilse halkta o firmayı tercih etmezdi. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
