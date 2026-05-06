Narin\'in annesi cezaevinden mektup yazdı, lanetleşme çağrısı yaptı

06.05.2026 19:27
Narin Güran cinayetinden müebbet hapis cezası alan anne Yüksel Güran, cezaevinden gönderdiği mektupla sessizliğini bozdu. Hz. Yusuf’un uğradığı iftiralara benzer iftiralara uğradığını söyleyen Güran, "Kızım ölüler, ben ve oğlum diriler kabrindeyiz" diyerek “Lanetleşme” daveti başlattı. Gülben Ergen, Nahit Eren ve Saadet Oruç gibi isimlere seslenen anne Güran "Eğer Narinime biz kıymışsak Allah boynumuzu kırsın; yok eğer siz iftira atıyorsanız lanet sizin üzerinize olsun, amin deyin" dedi.

Diyarbakır’da katledilen Narin Güran'ın davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan anne Yüksel Güran, sessizliğini cezaevinden gönderdiği sarsıcı bir mektup ile bozdu. Mektubunda kendisine ve ailesine iftira atıldığını savunan Güran, kamuoyunda bilinen isimleri "lanetleşmeye" davet etti.

İFADELERİ DİKKAT ÇEKTİ 

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde cansız bedeni dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran davasında hüküm giyen anne Yüksel Güran, oğlu Baran Güran aracılığıyla dışarıya bir not iletti. Amca Ömer Güran tarafından sosyal medyada paylaşılan mektupta, Yüksel Güran’ın oldukça sert ve dini referanslarla örülü ifadeleri dikkat çekti.

"BEN BİR ANNEYİM, KIZIM ÖLÜLER KABRİNDE, BEN DİRİLER  KABRİNDE

Mektubuna "Ben bir anneyim" vurgusuyla başlayan Yüksel Güran, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Koklamaya doyamadığım Narinimi katletmekle müebbet hapse mahkum olan bir anneyim. Kızının cenazesini görmesine bile izin verilmeyen, namusuna ve iffetine iftira atılan bir anne... Kızım Narin ölüler kabrinde, ben ve oğlum diriler kabrindeyiz."

"HÜKMÜ ALLAH'A BIRAKIYORUM: BU BİR LANETLEŞME DAVETİDİR

Kendisine yöneltilen suçlamalara cevap verecek takatinin kalmadığını belirten Güran, Kur'an-ı Kerim'deki "mübahale" (karşılıklı lanetleşme) geleneğine atıfta bulunarak meydan okudu:

"Bana ve aileme iftira eden, çocuğumuzu katletmekle ya da katilini bilip susmakla bizi suçlayan herkesi lanetleşmeye davet ediyorum. Eğer iftiralarınız doğruysa, ben yahut ailemden biri Narinime kıymışsa Allah, melekler ve tüm lanet edicilerin laneti bizim üzerimize olsun, Allah bizim boynumuzu kırsın!"

ŞARKICI GÜLBEN ERGEN, ESKİ BARO BAŞKANI NAHİT EREN VE VE GAZETECİ SAADET ORUÇ'A SESLENDİ

Yüksel Güran, mektubunun son bölümünde davanın takipçisi olan gazetecilere, hukukçulara ve sanatçılara doğrudan isim vererek seslendi:

"Ey bu dava hakkında iftiralar ile toplumu etkileyenler, yetkilerini kötüye kullananlar... Saadet Oruç amin der misin? Gülben Ergen amin der misin? Nahit Eren amin der misin? Aylarca topluma yalanlar söyleyen tüm gazeteciler amin deyin... Ben amin diyorum ve yardımı yalnızca Allah'tan bekliyorum."

Güran'ın mektubunun tam metni şu ifadeleri içeriyor: 

"Bu bir lanetleşme davetidir!

Ben yüksel GÜRAN koklamaya doyamadığım Narinimi katletmekle müebbet hapse mahkum olan

Ben bir anneyim kızının cenazesini görmesine bile izin verilmeyen bir anne.

Ben bir anneyim namusuna iffetine iftira atılan bir anne.

Kızım Narin ölüler kabrinde ben ve oğlum diriler kabrinde…

Ben Yusuf A.S. mı Züleyhanın iftiralarından arındıran tertemiz zindandan çıkarıp saraylara sultan yapan Allaha teslim olmuşum.

Aklımın almadığı iftiralara cevap verecek gücüm ve takatim yok..

Ben hükmü Allah’a bırakmak istiyorum..

Bana ve aileme iftira eden, iffetimi diline dolayan, çocuğumuzu katletmekle yada katilini bilip susmakla bizi suçlayan herkesi ama özellikle bu iftira sürecinde başrol oynayan bazı isimleri lanetleşmeye davet ediyorum.

Evet! Toplumun şahitliğinde Allah’ın hakemliğinde bana ve aileme iftira edenler sizi lanetleşmeye davet ediyorum..

Eğer iftiralarınız doğruysa ben yahut ailemden biri Narinime kıymışsa yada katilini bilip sessiz kalmışsak Allah, melekler ve tüm lanet edicilerin laneti benim ve ailemin üzerine olsun, Allah bizim boynumuzu kırsın…

Yok eğer sizler göz nurunu kaybetmiş bir anneye iftira eden birer alçaksanız Allah melekler ve tüm lanet edicilerin laneti sizin ve ailenizin üzerine olsun, Allah sizin boyunlarınız kırsın.

Amin amin amin

Evet ben amin diyorum ve sizide amin demeye davet ediyorum…

Ey bu dava hakkında iftiralar ile bu toplumu etkileyenler, bu iftiralara sessiz kalanlar, haklarında işlem yapmayanlar, bu şekilde algılara kapılıp hukuk dışı kararlar verenler yetkilerini kötüye kullananlar……

Saadet oruç amin der misin?

Gülben ergen amin der misin?

Nahit Eren amin der misin?

Aylarca topluma yalanlar söyleyen tüm gazeteciler amin deyin…

Ben amin diyorum.

Ve yardımı yalnızca Allahtan bekliyorum .

Ben yüksel GÜRAN"

OLAYIN GEÇMİŞİ 

21 Ağustos 2024’te kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni 19 gün sonra bulunmuş, yürütülen soruşturma sonucunda "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

  aykut koçak aykut koçak:
    ulan kaç sene oldu bi çözülmedi gitti şu dava iskeleti çıkmış ölülerin bile katili bulunuyo artık 3 2 Yanıtla
