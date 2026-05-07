Real Madrid\'de yumruk yumruğa kavga! Yıldız futbolcu hastanelik oldu

Real Madrid’de takım içinde yaşandığı öne sürülen kavga dünya basınında gündem oldu. İddiaya göre Aurelien Tchouameni ile Federico Valverde arasında büyük bir tartışma çıktı.
VALVERDE HASTANEYE KALDIRILDI
Marca’nın haberine göre iki yıldız futbolcu arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü ve fiziksel kavgaya dönüştü. İspanyol basınında yer alan iddiada, yaşanan olay sonrası Federico Valverde’nin hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü.
Kulüpten konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, ortaya atılan iddialar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Şampiyonluk yarışının sürdüğü dönemde ortaya çıkan kavga haberi, Real Madrid soyunma odasında kriz yaşandığı yorumlarına neden oldu.
