TIR ile çarpışan otomobildeki çift öldü
TIR ile çarpışan otomobildeki çift öldü

TIR ile çarpışan otomobildeki çift öldü
07.05.2026 11:41  Güncelleme: 11:42
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde karşı yönden gelen TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü ve eşi kazada hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde D-750 kara yolu Tepeköy mevkiinde dün gece saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. 

YAŞLI ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

İddiaya göre; İbrahim Y. yönetimindeki 42 GP 714 plakalı tır ile karşı yönden gelen Hasan Çoşkun'un (75) kullandığı 46 LV 354 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Hasan Çoşkun ile yanındaki eşi Hamiyet Çoşkun'un (70) yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Çoşkun çiftinin cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı. 

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Tırın şoförü İbrahim Y., gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Son Dakika

