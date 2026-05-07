TIR ile çarpışan otomobildeki çift öldü

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde D-750 kara yolu Tepeköy mevkiinde dün gece saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.
İddiaya göre; İbrahim Y. yönetimindeki 42 GP 714 plakalı tır ile karşı yönden gelen Hasan Çoşkun'un (75) kullandığı 46 LV 354 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Hasan Çoşkun ile yanındaki eşi Hamiyet Çoşkun'un (70) yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Çoşkun çiftinin cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı.
Tırın şoförü İbrahim Y., gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
