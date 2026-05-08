Burcu Köksal kararını açıkladı: CHP’den istifa edip AK Parti’ye katılıyor

İki gündür siyaset kulislerinde konuşulan iddialar gerçeğe dönüştü. Burcu Köksal, günlerdir kamuoyunda tartışılan parti değişikliği iddialarına ilişkin sessizliğini bozdu. CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılacağını açıklayan Köksal, tartışmalara noktayı koydu.

Gazeteci Barış Yarkadaş, Burcu Köksal’ın konuya ilişkin ilk açıklamalarını kamuoyuyla paylaştı. Yarkadaş’ın aktardığına göre Köksal, “Evet ben bir karar verdim. Salı günü genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti’ye katılıyorum” dedi.

“HERHANGİ BİR BASKI YA DA TEHDİT YOK"

Başkan Burcu Köksal, AK Parti’ye geçiş kararının arkasında herhangi bir baskı ya da tehdit bulunmadığını belirterek, “Bu kararın arkasında herhangi bir tehdit ya da baskı yoktur. Hakkımda herhangi bir soruşturma da bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

“SAYIN CUMHURBAŞKANI İLE YARIM SAAT GÖRÜŞTÜM"

Köksal ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü de açıkladı.

Aktarılan bilgilere göre Burcu Köksal, “Sayın Cumhurbaşkanı ile dün yarım saatten fazla bir süre görüştüm. Sayın Cumhurbaşkanı bana bazı anket çalışmalarından bahsetti ve ankette kişisel uyumun çok yüksek olduğunu gösterdi” dedi.

“PARTİ OLARAK ARKANDAYIZ”

Köksal’ın açıklamalarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Parti olarak biz senin arkandayız. Eleştiriler seni etkilemesin. Sen hizmetlerine devam et. Biz sana parti olarak her türlü katkıyı sunacağız ve arkanda duracağız” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Burcu Köksal’ın AK Parti’ye katılımının, Salı günü yapılacak genişletilmiş il başkanları toplantısında resmileşmesi bekleniyor.