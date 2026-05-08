Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi

Haberin Videosunu İzleyin
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi
08.05.2026 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi
Haber Videosu

Dünya Sağlık Örgütü’nün alarma geçtiği MV Hondius kruvaziyer gemisindeki Hantavirüs salgını Türkiye’de de gündem oldu. Gemide 24 gün boyunca yolculuk yaptığı ortaya çıkan YouTuber Ruhi Çenet kendisini karantinaya aldığını açıkladı. Çenet'in 5 gün önce bir köy düğününe katılması ise büyük tepki çekti.

Arjantin çıkışlı Hollanda bayraklı MV Hondius isimli kruvaziyer gemisinde ortaya çıkan Hantavirüs vakaları dünya genelinde endişeye neden oldu. Gemide seyahat eden üç kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 12 ülkeye acil bilgilendirme yaptı. 6 Mayıs itibarıyla gemide kesinleşen ve şüpheli toplam sekiz vakanın bulunduğu belirtildi.

Hantavirüslü gemiden inen <a class='keyword-sd' href='/ruhi-cenet/' title='Ruhi Çenet'>Ruhi Çenet</a> önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi

RUHİ ÇENET 24 GÜN GEMİDE KALDI

24 gün boyunca söz konusu gemide yolculuk yaptığı öğrenilen ünlü içerik üreticisi Ruhi Çenet’in de salgın nedeniyle yakın takibe alındığı belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Çenet, yolculuk sırasında yaşanan bir ölümün ilk etapta olumsuz hava koşullarından kaynaklandığını düşündüklerini ancak durumun daha sonra çok daha ciddi olduğunun anlaşıldığını söyledi.

Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi

"EN UFAK BELİRTİDE AMBULANSI ÇAĞIRACAĞIM"

New York Times’a konuşan Ruhi Çenet, kendisini karantinaya aldığını açıkladı. Çenet, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Şu an evimde kendimi izliyorum. Birkaç hafta boyunca toplum içine karışmam kesinlikle yasak. Sağlık ekipleriyle sürekli iletişim halindeyim. En ufak bir ateş veya halsizlik hissettiğim an maskemi takıp ambulans çağırmak üzere hazır bekliyorum. Bu gemiden sağ çıkmak bir mucizeydi ama risk henüz tamamen bitmiş değil"

Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi

DÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ TARTIŞMA YARATTI

Tüm bu gelişmelerin ardından Ruhi Çenet’in 5 gün önce İstanbul Çatalca’da bir düğüne katıldığı ortaya çıktı. Mahalle muhtarı Nazan Kurtan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf kısa sürede gündem olurken, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi. Kullanıcılar virüs taşıma riski olmasına rağmen Çenet'in düğüne katılmasını eleştirdi. 

Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi
Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?

“KULUÇKA SÜRESİ 6 HAFTAYI BULABİLİR”

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Andes” türü Hantavirüsün kuluçka süresinin 6 haftaya kadar uzayabileceğini belirterek yeni vakaların ortaya çıkma riskine karşı dünya kamuoyunu uyardı.

Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi

KORONAVİRÜS DÖNEMİNDE DE ÇİN'E GİTMİŞTİ

Ruhi Çenet’in adı daha önce de pandemi döneminde benzer tartışmalarla gündeme gelmişti. Ünlü YouTuber, 2020 yılında koronavirüs salgınının ilk dönemlerinde Çin’e giderek karantina bölgelerinde çekimler yapmıştı.

Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi

O dönemde de “toplum sağlığını riske atma” ve “izlenme uğruna tehlikeyi göze alma” eleştirileriyle karşı karşıya kalan Çenet hakkında, sosyal medyada “tarih tekerrür ediyor” yorumları yapıldı.

Sosyal Medya, Sosyal Medya, Hantavirüs, Ruhi Çenet, Magazin, Sağlık, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Özlem Kaya Özlem Kaya:
    Sinek gibi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 çocuk yaptı belediyede işe girdi, yeni hedefi 10. çocuk 8 çocuk yaptı belediyede işe girdi, yeni hedefi 10. çocuk
Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı
Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi
Dries Mertens yuvaya döndü Dries Mertens yuvaya döndü
DSÖ’den aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı DSÖ'den aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı
Okan Buruk imzayı atıyor Kontratının detayları belli oldu Okan Buruk imzayı atıyor! Kontratının detayları belli oldu
Beşiktaş’ta eski aşk alevlendi Beşiktaş'ta eski aşk alevlendi
Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası Afyon’u ayağa kaldırdı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası Afyon’u ayağa kaldırdı
Rusya’dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev’i terk edin Rusya'dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev'i terk edin
Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde
Brenda Castillo, Fenerbahçe için geliyor Brenda Castillo, Fenerbahçe için geliyor
Yine yaptı babalığını Fatih Terim, Arda Turan’ı yalnız bırakmadı Yine yaptı babalığını! Fatih Terim, Arda Turan'ı yalnız bırakmadı
Berber koltuğunda kanlı hesaplaşma, satırlı saldırgana keserle direndi Berber koltuğunda kanlı hesaplaşma, satırlı saldırgana keserle direndi
Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Meclis’te kabul edildi Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Meclis'te kabul edildi
Shakira’dan 12 yıl sonra bir müjde daha İşte Dünya Kupası’nın resmi şarkısı Shakira'dan 12 yıl sonra bir müjde daha! İşte Dünya Kupası'nın resmi şarkısı

15:48
Mbaye Diagne’den “Çawreşamın“ şov Kendinden geçti
Mbaye Diagne’den "Çawreşamın" şov! Kendinden geçti
15:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
15:32
Kerem Fener’e gidince neler olmuş neler: Döveceğim idmana getirmeyin
Kerem Fener'e gidince neler olmuş neler: Döveceğim idmana getirmeyin
15:16
Muhittin Böcek’in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
15:14
Real Madrid’de neler oluyor Son görüntü ortalığı karıştırdı
Real Madrid'de neler oluyor? Son görüntü ortalığı karıştırdı
14:57
İspanya, hantavirüs tespit edilen gemideki 147 kişiyi halka temas etmeden ülkelerine gönderecek
İspanya, hantavirüs tespit edilen gemideki 147 kişiyi halka temas etmeden ülkelerine gönderecek
14:43
Aziz Yıldırım’ın “9“ planı Ne gerekiyorsa yapacak
Aziz Yıldırım'ın "9" planı! Ne gerekiyorsa yapacak
14:39
Sağlık Bakanlığı’ndan “hantavirüs“ açıklaması Türkiye’de vaka var mı
Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?
14:31
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
14:29
Alkışlar Anderson Talisca’ya Koca çeteyi çökertti
Alkışlar Anderson Talisca'ya! Koca çeteyi çökertti
14:16
İranlı Bakan Arakçi’den ABD’ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez
İranlı Bakan Arakçi'den ABD'ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez
14:03
Barış Anneleri CHP’yi ziyaret etti
Barış Anneleri CHP'yi ziyaret etti
13:50
CHP’den olağanüstü toplantı Burcu Köksal’a yakın isim görevden alındı
CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın isim görevden alındı
12:21
Yeni yasa teklifi Meclis’e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son
Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son
11:09
Ev eşyası taşırken polis çevirdi hayatı altüst oldu: Böbreklerimi de satsam ödeyemem
Ev eşyası taşırken polis çevirdi hayatı altüst oldu: Böbreklerimi de satsam ödeyemem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 16:13:09. #7.13#
SON DAKİKA: Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.