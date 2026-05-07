Erzurumspor FK, şampiyonluğu İstanbul Boğazı'nda kutladı! Başkandan yeni stat müjdesi - Son Dakika
07.05.2026 23:12
Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK, başarısını İstanbul Boğazı'nda kutladı. Özel bir tekneyle İstanbul Boğazı'nda düzenlenen kutlama organizasyonuna kulüp başkanı Ahmet Dal, oyuncular Eren Tozlu, Orhan Ovacıklı, Mustafa Fettahoğlu ve İlkan Sever'in yanı sıra davetliler ve mavi-beyazlı taraftarlar katılım gösterdi. Ahmet Dal, en kısa sürede yeni stadın temelinin atılacağının da müjdesini verdi.

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğa ulaşarak Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK, başarısını İstanbul Boğazı'nda kutladı.

ERZURUMSPOR'UN ŞAMPİYONLUK COŞKUSU

Özel bir tekneyle İstanbul Boğazı'nda düzenlenen kutlama organizasyonuna kulüp başkanı Ahmet Dal, oyuncular Eren Tozlu, Orhan Ovacıklı, Mustafa Fettahoğlu ve İlkan Sever'in yanı sıra davetliler ve mavi-beyazlı taraftarlar katıldı.

''HAK ETTİĞİ YERE DÖNDÜ''

Rekorlar kırarak şampiyon olduklarını vurgulayan başkan Ahmet Dal, "Bu organizasyonu hazırlayan Dadaşlar İstanbul'a, Fatih Doğan'a ve Halil Karapınar ağabeyimize çok teşekkür ediyorum. Burada bizimle beraber bu şampiyonluk coşkusuna ortak olan bütün dadaşlara kucak dolusu sevgilerimizi sunuyorum. Erzurumspor tarihe geçen bir şampiyonluk elde etti. Rekorlar kırarak bu şampiyonluğu kazandı. Her zaman söylediğimiz gibi Erzurum, her şeyin en iyisine layık. Yine bu sezon da hak ettiği yere, Süper Lig'e dönmüş oldu." diye konuştu.

"Erzurumspor FK, Erzurum'dan ibaret değil." diyen Dal, şunları kaydetti:

"Tüm Türkiye'de Erzurumlular var. İstanbul'da çok kıymetli Erzurumlu hemşehrilerimiz var ve biz İstanbul'dan çok fazla destek aldık, ilham aldık. Zor zamanlardan geçerken bizi hiç yalnız bırakmadılar. Sadece İstanbul değil bölgedeki bütün statlarda maç yaparken bizi yalnız bırakmadılar. İstanbul olmazsa Süper Lig'in tadı yok. Biz Süper Lig'de İstanbul'da da önemli maçlara çıkacağız. Allah kısmet ederse inşallah Süper Lig'de de bu büyük taraftara layık bir şekilde takımımız sahaya çıkacak. Erzurum'a, Erzurumspor'a yakışır bir şekilde bu formayı temsil edecekler inşallah. Onlar bize destek olsun, onlar bizim arkamızda olsunlar. Allah'ın izniyle bu takım, bu kulüp nice hikayeler yazacak."

''ONLARA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM''

Zor şartlarda başarının geldiğini anlatan Dal, "Burada yanımda çok kıymetli futbolcu arkadaşlarımız var. Eren, Mustafa, Orhan, İlkan burada. Tabii ki onlar aslında beş sene önce zor şartlarda bu takım şampiyonluğa oynarken geldi ama bir sonraki sene düşmemeye oynayan takımda kalıyorsunuz. Bunlar çok önemli. Bunlar bu kulübün tarihinden, bu şehrin futbol geçmişinden asla silinmeyecek izler. Altın harflerle isimleri yazıldı. Ben onlara çok teşekkür ediyorum. O zor ve sıkıntılı zamanlardan geçerken onların bu takıma olan ilgileri ve aidiyet duyguları bizi bu noktaya getirdi. Onlarla beraber bir sürü futbolcu arkadaşımız var. O dönem altyapıdan kardeşlerimiz vardı. Takımın sahaya çıkması için mutlaka belli bir oyuncu havuzunuz olması gerekiyor. Onların hepsine çok teşekkür ediyorum. O günden bugüne emek veren bütün futbolcu arkadaşlarıma, teknik direktörlerimize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

''SÜPER LİG BAŞKA BİR ORTAM, BAŞKA BİR DÜNYA''

Başkan Dal, Süper Lig'de kalıcı olmak için Erzurum'dan ve Erzurumlulardan destek beklediklerini ifade etti.

İnsanların Erzurumspor FK'yi özlediğinin altını çizen Dal, "Süper Lig başka bir ortam, başka bir dünya. Allah nasip ederse inşallah orada da aynı mücadeleyi göstereceğiz ama bu kardeşlerimizin vefasıyla bizim gece gündüz çalışmamızla, çabalamamızla ancak bu noktaya kadar gelebiliyoruz. Bundan sonrasında Süper Lig'de Erzurum'a ve Erzurumspor'a güçlü bir destek lazım." dedi.

''RÜYA GİBİ GÜNLER YAŞADIK''

Şampiyonluk kutlamalarında emeği geçen herkese teşekkür eden Ahmet Dal, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Yakın tarihte iki defa Süper Lig'e çıkmış ve düşmüş Erzurumspor'un bundan sonraki yıllarda kalıcı olması için o dönemki hatalarımızı yapmamamız gerekiyor, yalnız bırakıldık, yalnız olmamamız gerekiyor. Son bir aydır bütün Türkiye Erzurum'u ve Erzurumspor'u konuşuyor. İnsanlar Erzurum'u özlemişler, Erzurumspor'u özlemişler. Biz 12'de 12 yaptığımızda, 17 maçta 16 galibiyet aldığımızda adeta rüya gibi günler yaşadık. Rüya gibi maçlar yaşadık. Geri düştük, Ankara Keçiörengücü maçını hatırlıyorum. Erokspor maçını hatırlıyorum. Çok önemli maçları kazanarak bu noktaya geldik. Ama Süper Lig'de bizim gücümüz, nefesimiz, ancak buraya kadar yetti ama Süper Lig'de tek başımıza olmuyor. Bize en büyük desteği onursal başkanımız ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen veriyor. Onun yükünü hafifletmemiz lazım. Her anlamda bütün Erzurumluların artık bu işin içerisine dahil olması lazım. İlla şart değil başkan olmak veya yönetici olmak. Ben Erzurumluyum diyen, bu işin içerisinde olan herkese çok teşekkür ediyorum ama bundan sonraki süreçte Erzurumluların güçlü bir desteğine ihtiyacımız var. Şampiyonluk geldi kutluyoruz ama Süper Lig için hazırlıklara başlamak gerekiyor. İyi bir takım kurmak gerekiyor. Bütün Erzurumluların desteğini bekliyoruz. Dün de güzel bir kutlama vardı. Erzurum'daki kutlama da güzeldi." 

AHMET DAL'DAN YENİ STAT MÜJDESİ

Erzurum FK Başkanı Ahmet Dal, konuşmasında son olarak en kısa sürede yeni stadın temelinin atılacağının da müjdesini verdi.

EREN TOZLU: ''BU FORMAYI GİYDİĞİM MÜDDETÇE LİG FARKETMİYOR''

Mavi-beyazlı takımın golcü oyuncusu Eren Tozlu ise şunları söyledi:

"Benim için bu formayı giydiğim müddetçe lig fark etmiyor. Ben elimden geleni sahada her zaman yapmaya çalışıyorum. Bu dün de böyleydi, yarın da böyle olacak. Tabii ki inşallah devam ederim diye ümit ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Erzurum'da da çok güzel bir kutlama olmuştu. Bugün burada da çok güzel bir kutlama var. Taraftarlarımız burada, bizim için de çok güzel, farklı bir organizasyon oldu."

MUSTAFA FETTAHOĞLU: ''BELKİ DE EN ÖZELİ OLACAK''

Erzurumspor FK'nin kanat oyuncusu Mustafa Fettahoğlu da şu değerlendirmede bulundu:

"Çok şükür. Öncelikle takım olarak inanılmaz bir sezon geçirdik. Gerçekten 1. Lig'de kırılması çok zor rekorlara imza atarak şampiyon olduk. Bireysel anlamda da bunu gollerimle kendi adıma süslemem benim için çok anlamlı oldu. Çünkü kariyerimdeki ilk şampiyonluk ve belki de en özeli olacak. Çünkü taraftarlarımız bunu çok özlemiş. Erzurum'daki, buradaki organizasyon her şey çok güzel. Herkesin eline emeğine sağlık diyorum."

ORHAN OVACIKLI: ''ŞAMPİYONLUĞU TARAFTARLARIN SAYESİNDE KAZANDIK''

Erzurum ekibinin formasıyla 5 sezonu geride bırakan Orhan Ovacıklı, şunları ifade etti:

"Çok önemli bir organizasyondu. Öncelikle bu organizasyon için Dadaşlar İstanbul Grubu'na teşekkür ediyoruz. Biz şampiyonluğu onların sayesinde kazandık ki hem İstanbul'daki maçlarımızda hem diğer deplasmanlarımızda bizim her zaman yanımızda oldular. Biz deplasmanda en çok puan kazanan takım olduysak onların payı çok fazla, çok büyük. Onlara çok teşekkür ediyoruz ama bizim işimiz bitmediği gibi onların da işi bitmedi. Gelecek sezon İstanbul'da birçok deplasmanımız olacak. İnşallah inanıyorum ki tüm Türkiye'ye deplasman tribünü nasıl yapılır İstanbul'da gösterecekler."

İLKAN SEVER: ''BU TAKIMIN PARÇASI OLMAK GURUR VERİCİ''

Erzurumspor FK'nin genç oyuncusu İlkan Sever, "Bu takımın parçası olmak gurur verici. Bütün taraftara çok teşekkür ediyorum." dedi. Konuşmaların ardından şampiyonluk kupası başkan Ahmet Dal'ın ellerinde havaya kalktı ve teknede büyük coşku yaşandı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
