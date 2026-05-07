17 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

17 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

17 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı
07.05.2026 07:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da başlatılan FETÖ operasyonu kapsamında 17 ilde yapılan çalışmalar sonucunda 23 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü.

Malatya merkezli 17 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT Başkanlığı, İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

23 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Malatya merkezli Adana, Ankara, Batman, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa ve Trabzon illerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 17 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı - Son Dakika

Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği Ederson’a Suudilerden kötü haber Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği Ederson'a Suudilerden kötü haber
Türk YouTuber da içindeydi “Ölüm gemisini“ hiçbir ülke istemiyor Türk YouTuber da içindeydi! "Ölüm gemisini" hiçbir ülke istemiyor
Altında yön değişti: Fiyatları gören kuyumcuya koşuyor Altında yön değişti: Fiyatları gören kuyumcuya koşuyor
CHP kurultayı davasında Adem Soytekin kararı “KİPTAŞ” ifadesi dikkat çekmişti CHP kurultayı davasında Adem Soytekin kararı! “KİPTAŞ” ifadesi dikkat çekmişti
Sevgili yaptığına bin pişman oldu Olay adam için tam 10 milyon oy topladılar Sevgili yaptığına bin pişman oldu! Olay adam için tam 10 milyon oy topladılar
Çin: İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur Çin: İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur

08:28
İstanbul’da tepki çeken görüntü Genç kızı gizlice kayda aldı
İstanbul’da tepki çeken görüntü! Genç kızı gizlice kayda aldı
08:12
Suriye’de Hizbullah’a operasyon: Üst düzey isimlere suikast iddiası
Suriye'de Hizbullah'a operasyon: Üst düzey isimlere suikast iddiası
07:12
Kanun teklifi TBMM’den geçti 15 maddelik pakette 3 müjde var
Kanun teklifi TBMM'den geçti! 15 maddelik pakette 3 müjde var
06:58
Kayıp kişileri o mu yedi Dev timsahın midesinden 6 çift terlik çıktı
Kayıp kişileri o mu yedi? Dev timsahın midesinden 6 çift terlik çıktı
06:49
Ölümcül virüsün ele geçirdiği gemi İspanya’ya doğru yola çıktı
Ölümcül virüsün ele geçirdiği gemi İspanya'ya doğru yola çıktı
06:32
Trump zirvesi öncesi Pekin’den Tahran’a kritik uyarı: Savaşı yeniden başlatmayın
Trump zirvesi öncesi Pekin’den Tahran’a kritik uyarı: Savaşı yeniden başlatmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 08:55:49. #7.13#
SON DAKİKA: 17 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.