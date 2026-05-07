Hakan Çalhanoğlu dev finali de kaçıracak

İtalya Serie A'da şampiyonluğa ulaşan Inter'e İtalya Kupası final maçı öncesi 31 yaşındaki milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber geldi.

İTALYA KUPASI FİNALİNDE OYNAYAMAYACAK

Sky Sports'un haberine göre; Uzun bir süredir sakat olan Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı sebebiyle 13 Mayıs'ta Lazio ile oynanacak İtalya Kupası finalinde de oynayamacak. Sol bacağındaki kas gerilmesi nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan milli oyuncunun bireysel antrenmanlarına devam ettiği, final maçına kadar hazır duruma gelmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 30 maça çıkma başarısı gösteren deneyimli orta saha oyuncusu, 12 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.