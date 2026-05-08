İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler dahil 29 kişi gözaltına alındı

08.05.2026 07:29
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon düzenledi. "Ağaç ve Peyzaj A.Ş. üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı" iddiasıyla 30 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 29 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerin arasında Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ve Park Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı'nın da bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan 77'si tutuklu 414 sanıklı davada 34'üncü duruşma geride kalırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir operasyona imza attı.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA VAR

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre İBB Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye yönelik "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 29 kişi gözaltına alındı. 

OKTAY ÖZEL DE GÖZALTINDA

Gözaltına alınan isimlerin arasında Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ve Park Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı'nın da bulunduğu öğrenildi.

29 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle: "Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak yapılan soruşturmalar kapsamında, örgütün Ağaç ve Peyzaj A.Ş isimli iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik olarak 08.05.2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüphelilerden 29’u Kolluk kuvvetlerince yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüpheli ise yurt dışında bulunması nedeniyle hakkında yakalama çalışmalarına devam edilmektedir."

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 08:14:37.
