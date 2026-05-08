15 yaşındaki kıza mesaj atmanın bedelini fena ödedi

İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth, sosyal medyada yayılan mesaj iddiaları sonrası Alex Jimenez’i Fulham maçının kadrosuna almadı.

KULÜPTEN RESMİ DUYURU

Bournemouth, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bournemouth, Alex Jimenez ile ilgili sosyal medyada dolaşan paylaşımlardan haberdardır. Kulüp, konunun ciddiyetinin farkındadır ve şu anda konu derinlemesine incelenmektedir. Bu nedenle Alex, Fulham ile oynanacak Premier Lig maçının kadrosunda yer almayacaktır.”

MESAJ İDDİALARI GÜNDEM OLDU

21 yaşındaki İspanyol sağ bek Alex Jimenez’in, 15 yaşındaki bir çocukla mesajlaştığı iddia edilen görüntülerin sosyal medyaya sızmasının ardından olay kısa sürede gündem oldu.

KULÜP SORUŞTURMA BAŞLATTI

İngiliz ekibinin konuyla ilgili detaylı inceleme başlattığı belirtilirken, futbolcunun geçici olarak maç kadrosundan çıkarıldığı açıklandı. Ortaya çıkan iddialar futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Bournemouth’un hızlı şekilde harekete geçmesi dikkat çekti.