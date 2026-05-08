Hantavirüs Uyarısı: Yazın Risk Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hantavirüs Uyarısı: Yazın Risk Artıyor

Hantavirüs Uyarısı: Yazın Risk Artıyor
08.05.2026 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Bayındır, hantavirüsün kemirgenlerden bulaşabileceğini ve yaz aylarında riskin arttığını belirtti.

ENFEKSİYON Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Bayındır, hantavirüsün özellikle kemirgenlerin idrar, dışkı ve salyasıyla kirlenmiş ortamların solunmasıyla bulaştığını söyleyerek, yaz aylarında kırsal alan kullanımı ve kapalı alan temaslarının artmasıyla riskin yükselebileceği uyarısında bulundu. Prof. Dr. Bayındır, "Grip benzeri belirtilerle başlayabilen bu hastalık bazı vakalarda ağır akciğer ve böbrek yetmezliğine yol açabilir. Özellikle riskli temas öyküsü bulunan kişilerde ateş ve solunum şikayetleri hafife alınmamalıdır" dedi.

Güven Hastanesi Başhekimi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Bayındır, hantavirüsün yeni bir virüs olmadığını ancak son dönemde dünya genelindeki vakalar nedeniyle yeniden gündeme geldiğini belirtti. Bayındır, özellikle fare ve diğer kemirgenler aracılığıyla bulaşan bu enfeksiyonun bazı hastalarda ağır seyredebildiğini söyleyerek, "Hantavirüs çoğunlukla kemirgenlerin idrarı, dışkısı ve salyasıyla kirlenmiş ortamların solunmasıyla bulaşır. Özellikle depo, ahır, bağ evi, yayla evi gibi uzun süre kapalı kalmış alanlarda risk artabilir. Virüs, havaya karışan partiküller aracılığıyla solunum yoluyla alınabilir. İnsandan insana bulaş ise oldukça nadir görülür ve bugüne kadar yalnızca bazı özel hantavirüs türlerinde sınırlı sayıda bildirilmiştir" diye konuştu.

'BELİRTİLER GRİP İLE KARIŞTIRILABİLİYOR'

Hastalığın ilk belirtilerinin çoğu zaman grip veya üst solunum yolu enfeksiyonu ile karıştırılabildiğini ifade eden Prof. Dr. Bayındır, erken dönemde görülen semptomların dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Yüksek ateş, yoğun halsizlik, kas ve sırt ağrıları, baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma gibi belirtiler görülebilir. İlk günlerde basit bir viral enfeksiyon gibi başlayabilen tablo, bazı hastalarda kısa sürede ağırlaşabilir. Özellikle nefes darlığı gelişmesi önemli bir uyarı işaretidir. Ancak, tanı koymak için hastalığın belirtileri kadar, belki daha önemli konu bu hastalık için epidemiyolojik öyküdür. Yani hastaların kemirgenlere veya onların idrar, dışkı ve salyasına maruziyetlerinin sorgulanması gereklidir. Hantavirüsün bazı türlerinde akciğerler, kalp ve böbrekler ciddi şekilde etkilenebilir. Özellikle ani gelişen solunum sıkıntısı, idrar çıkışında azalma ve kanlı idrar önemsenmelidir. Bazı vakalarda akciğerlerde yoğun sıvı birikimi gelişebilir ve hasta kısa sürede yoğun bakım ihtiyacı duyabilir. Bunun yanında böbrek fonksiyonlarında bozulma, idrar miktarında azalma ve tansiyon problemleri de görülebilir. Yine bazı hastalarda ise akut böbrek hasarı gelişebilir. İdrar volümünde azalma, idrarda protein ve kan hücreleri görülebilir. Özellikle riskli temas öyküsü bulunan kişilerde ateş ve solunum şikayetleri hafife alınmamalıdır" dedi.

'YAZ AYLARINDA RİSK ARTABİLİYOR'

Yaz mevsiminde doğa aktiviteleri, kampçılık ve kırsal alan kullanımının artmasının hantavirüs açısından riski yükseltebildiğini belirten Prof. Dr. Bayındır, şunları söyledi: "Uzun süre kullanılmamış alanlar temizlenmeden önce mutlaka havalandırılmalı. Toz kaldıracak şekilde süpürme yapılmamalı. Kemirgen teması riski bulunan alanlarda maske ve eldiven kullanımı teşvik edilmelidir. Hantavirüs vakaları nadir görülse de ağır akciğer ve böbrek yetersizliği tablolarına yol açabiliyor. Özellikle yaz döneminde kırsal alanlarda geçirilen zaman boyunca hijyen ve koruyucu önlemlerin ihmal edilmemesi gerekiyor. Hantavirüs 900'lü yıllardan beri bilinmekte olup salgınlara da neden olmuştur. Örneğin Kore Savaşı sırasında 1951-1953 yılları arasında 2 binden fazla Birleşmiş Milletler askerin hastalanmasına ve yaklaşık yüzde 5'inin ölümüne neden olmuştur. Ayrıca insandan insana bulaşma teorik olarak yok kabul edilmekte veya bazı virüs türlerinden nadiren bulaş olasılığı bilinmektedir. Bu nedenle yakın dönemde yaşadığımız pandemi olasılığı mümkün gözükmemekle birlikte, gerekli koruyucu önlemlerin alınması ve hastalığın küresel izlemi önem arz etmektedir."

Kaynak: DHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hantavirüs Uyarısı: Yazın Risk Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devinden Osimhen için güldüren teklif Dünya devinden Osimhen için güldüren teklif
Kızının istismarına dayanamayan anne böyle son yolculuğuna uğurlandı Kızının istismarına dayanamayan anne böyle son yolculuğuna uğurlandı
ABD’li turist, Hong Kong’daki otelin 29. katından düşerek feci şekilde can verdi ABD'li turist, Hong Kong'daki otelin 29. katından düşerek feci şekilde can verdi
Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor Danıştay 5. Dairesi’nin kararını hukukçular yorumladı Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor? Danıştay 5. Dairesi'nin kararını hukukçular yorumladı
Parti felaketle bitti: Cam kapıya çarpan reality şov yıldızı feci şekilde can verdi Parti felaketle bitti: Cam kapıya çarpan reality şov yıldızı feci şekilde can verdi
Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı
ODTÜ’den yeni görüntü Genç kız bozkurt işareti yaptı, ortalık karıştı: Kırarım o elini ODTÜ'den yeni görüntü! Genç kız bozkurt işareti yaptı, ortalık karıştı: Kırarım o elini

11:29
ODTÜ’de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı
ODTÜ'de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı
11:28
Dünya devi firma Türkiye’den çekiliyor Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
Dünya devi firma Türkiye'den çekiliyor! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
11:27
Sergen Yalçın yarın hayatının şokunu yaşayabilir
Sergen Yalçın yarın hayatının şokunu yaşayabilir
11:15
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal’a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal'a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
11:12
İşte sezonun son derbisini yönetecek hakem
İşte sezonun son derbisini yönetecek hakem
10:32
Trump açık açık tehdit etti: Ateşkes olmazsa İran’dan yükselen dev bir parıltı göreceksiniz
Trump açık açık tehdit etti: Ateşkes olmazsa İran’dan yükselen dev bir parıltı göreceksiniz
09:51
Ukrayna ordusunda savaşan Kolombiyalı asker, Ruslar tarafından esir alındı
Ukrayna ordusunda savaşan Kolombiyalı asker, Ruslar tarafından esir alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 11:53:36. #7.12#
SON DAKİKA: Hantavirüs Uyarısı: Yazın Risk Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.