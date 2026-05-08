Rekor bütçeli "Delikanlı" dizisi ekranlara veda ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rekor bütçeli "Delikanlı" dizisi ekranlara veda ediyor

Rekor bütçeli "Delikanlı" dizisi ekranlara veda ediyor
08.05.2026 21:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekranların iddialı yapımlarından "Delikanlı", televizyon tarihinin en pahalı hüsranlarından biri olarak ekranlara veda ediyor. Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş gibi yıldız isimleri buluşturan dizi, 32 milyon liralık dev bütçesine rağmen reyting canavarına yenik düştü.

Pazartesi akşamları izleyicilerle buluşan "Delikanlı" dizisi, televizyon dünyasında şok etkisi yaratan bir kararla gündeme geldi. Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş gibi güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip olan yapım, ekran yolculuğunu noktalamaya hazırlanıyor.

32 MİLYONLUK DEV YATIRIM BEKLENTİYİ KARŞILAMADI

Son dönemin en yüksek maliyetli projelerinden biri olan "Delikanlı", 32 milyon liralık rekor bütçesiyle dikkat çekmişti. Ancak yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği dizi için her şey planlandığı gibi gitmedi. Yüksek maliyetine rağmen istenilen reyting seviyelerine ulaşılamayınca, yayıncı kuruluş ve yapım şirketi ortak kararla erken final kararı aldı.

YÖNETMEN DEĞİŞİKLİĞİ DE KURTARMADI

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin mutfağında da hareketli günler yaşanmıştı. Zeynep Günay’ın 5. bölümde yönetmenlik koltuğunu devrettiği dizi, bu kan değişimine rağmen izleyici kaybını durduramadı. Aybike Ertürk’ün senaryosunu kaleme aldığı yapımın şu an 6. bölüm çekimleri devam ederken, dizi 7. bölümüyle izleyicisine veda edecek.

Dizi dünyasının en iddialı yapımlarından biri olarak gösterilen "Delikanlı"nın sadece 7 bölüm süren ekran macerası, sektördeki yüksek bütçeli risklerin son örneği olarak kayıtlara geçti.

Televizyon, Magazin, Medya, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Televizyon Rekor bütçeli 'Delikanlı' dizisi ekranlara veda ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı Aydın'da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı
Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti
Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
Kahramanmaraş’ta kayıp adamın cansız bedeni bulundu Kahramanmaraş'ta kayıp adamın cansız bedeni bulundu
Kübra’yı hayattan koparanlar tutuklandı: Sosyal medya hesabına girip yaşıyor süsü vermişler Kübra'yı hayattan koparanlar tutuklandı: Sosyal medya hesabına girip yaşıyor süsü vermişler
Alışveriş merkezinde yangın En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı Alışveriş merkezinde yangın! En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

21:43
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna’dan ateşkes kararı
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı
21:19
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
20:22
Ali Mahir Başarır’dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
19:49
Zincir market çalışanı ile müşteri arasında kavga
Zincir market çalışanı ile müşteri arasında kavga
19:43
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
18:15
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 22:28:32. #7.13#
SON DAKİKA: Rekor bütçeli "Delikanlı" dizisi ekranlara veda ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.