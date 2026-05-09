Akaryakıtta dev indirim! Tabela bir kez daha değişti

Orta Doğu’da yaşanan gerilimle birlikte yükselen enerji maliyetlerinde yön aşağı döndü. Motorine yapılan indirimle birlikte akaryakıt tabelaları uzun bir aradan sonra kritik eşiğin altına indi.
Küresel piyasalardaki hareketlilik ve eşel mobil sisteminin etkisiyle akaryakıt fiyatlarında dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Şubat ayından bu yana süren yüksek seyir, gece yarısı itibarıyla yerini sert bir gerilemeye bıraktı. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre motorin grubunda hesaplanan 7,20 TL’lik indirimin bir kısmı ÖTV artışına mahsup edilirken, net 5,52 TL doğrudan pompa fiyatlarına yansıdı.
Yapılan indirimle birlikte motorin fiyatları, piyasada “psikolojik sınır” olarak kabul edilen 70 TL seviyesinin altına geriledi.
İndirim sonrası üç büyük ilde güncel fiyatlar şu şekilde oluştu:
