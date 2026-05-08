Pakistan'da Otobüs Kazası: 4 Ölü, 26 Yaralı
Pakistan'da Otobüs Kazası: 4 Ölü, 26 Yaralı

08.05.2026 12:30
PAKİSTAN'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Jhal Magsi bölgesinden geçen M-8 otoyolunda trafik kazası meydana geldi. Yerel emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kharan'dan Larkana'ya gitmekte olan bir yolcu otobüsü, Sawandi ve Barija bölgeleri arasında sürücüsünün aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlandı. Meydana gelen kazada, aralarında bir kadın ve bir bebeğin de bulunduğu 4 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine intikal eden ekipler yaralıları hastanelere sevk etti. Yetkililer, hastaneye kaldırılan yaralılardan başından ağır darbe alan 7'sinin durumunun kritik olduğunu ve ileri tedavi için Larkana'ya sevk edildiklerini belirtti. Emniyet güçleri, kazanın aşırı hız kaynaklı olduğunu doğrularken olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

