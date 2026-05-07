Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış, "Sondan ikinci başbakanımız" diyerek Davutoğlu\'na yanıt verdi

07.05.2026 23:25
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, başbakanlıktan ayrılış sürecine ilişkin, 'Siyasi Ahlak Yasası’nı çıkarmak istediğim için bana iç darbe yapıldı' çıkışına ve bazı isimleri 'çete' olarak suçlamasına, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış’tan sert bir yanıt geldi. Davutoğlu’na 'Sondan ikinci başbakanımız' diyerek seslenen Akış, asıl amacın şeffaflık değil, Erdoğan’ı tasfiye etmek olduğunu savundu. Akış, açıklamalarında Davutoğlu’nu tarihleri çarpıtmakla suçladı.

DAVUTOĞLU: AHLAK YASASI DEDİM, YETKİLERİMİ KISTILAR

Davutoğlu, yaptığı konuşmada 2016 yılındaki ayrılık sürecini hatırlatarak, "Siyasi Ahlak Yasası, İmar Yasası ve Şeffaflık Yasası’nda ısrar ettiğim için yetkilerim kısıtlandı. Önüme ya ahlak ya koltuk seçeneği konuldu. O gece teheccüde kalkıp kararımı verdim: Ahlakın olmadığı yerde güç sahibi olmayı nasip etme dedim" ifadelerini kullanmıştı. Davutoğlu ayrıca o dönemde kendisine karşı duran isimleri "üçlü çete" olarak tanımlamıştı.

AKIŞ: DERT ŞEFFAFLIK DEĞİL ERDOĞAN'I TASFİYE ETMEKTİ

Davutoğlu’nun bu iddialarına sosyal medya üzerinden yanıt veren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, olayların anlatıldığı gibi eş zamanlı olmadığını savundu. Akış, Davutoğlu’nun Siyasi Etik Kanunu’nu Ocak 2015’te duyurduğunu, yetki devrinin ise Mayıs 2016’da gerçekleştiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Siz sondan ikinci başbakanlığınız döneminde başbakan olur olmaz etrafınızdaki çete ile birlikte arkanıza uluslararası güçleri de alarak Sayın Cumhurbaşkanımızı önce etkisizleştirip sonra da tasfiye etmeye gayret ettiniz. Sizin şeffaflık dediğiniz iyiniyetli bir reform hareketi değil; bilakis yürüdüğünüz “kutlu yolda” bizden "öncekiler kirli, biz temiziz" şeklindeki iftira kampanyasının bir parçasıydı."

"ÜÇLÜ ÇETE DEDİĞİNİZ İSİMLER HUKUKA SAHİP ÇIKTI"

Akış, Davutoğlu’nun hedef aldığı Binali Yıldırım, Berat Albayrak ve Süleyman Soylu’ya sahip çıkarak; bu isimlerin AK Parti’nin hukukunu korumak adına Davutoğlu’nun karşısında durduklarını belirtti. Akış, "Bu ve bunun gibi birçok ayak oyunu ile partinin de genlerini değiştirmeye kalktığınızda pek tabi olarak AK Parti’nin sahibi olan teşkilat ve onun en üst temsil organı hukukuna sahip çıktı ve elinizden il başkanı atama yetkisini aldı.

İşte sizin bu şekilde Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğini hedef almanız neticesinde de üçlü çete dediğiniz kişiler ve onların yanında çok sayıda arkadaşımız karşınızda durdular. Allah başta Binali Yıldırım, Berat Albayrak ve Süleyman Soylu olmak üzere tüm o arkadaşlarımızdan razı olsun. " dedi. 

"İBADETLERİNİZİ YALANLARINIZA ALET ETMEYİN"

Açıklamasının sonunda Davutoğlu’nun dini değerleri siyasi tartışmaya dahil etmesini eleştiren Akış, sert ifadelerini şöyle noktaladı:

"Kıymetli muhteris sondan ikinci başbakanımız şimdi bizimle kıyıda köşede buluşan ittifak ettiğiniz birçok kimse de “yahu ne olur bizi muhteris sondan ikinci başbakanımızdan kurtarın” diyorlar.

O yüzden kıyıda köşede kiminle konuşuyorsanız; onların hukukunu da lütfen koruyun. Kamuoyunun önünde ağzınıza sakız etmeyin. Kıyıda köşede konuşanların size ne konuştuğu, bize ne konuştuğu belli olmaz.

Son olarak değerli sondan ikinci başbakanımız, lütfen yalanlarınıza ve ihtiraslarınıza Miraç gecemizi ve teheccüt namazınızı alet etmeyiniz. Bunları söylemeden de kamuoyuna açıklama yapabilirsiniz. Biz sizin Müslüman olduğunuza inanıyoruz zaten."

