İstanbul Beşiktaş’ta iskele önünde çıkan bıçaklı kavga çevrede paniğe neden oldu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda 3 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralıların ambulanslarla hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.
Olayın ardından polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Kavganın çıkış nedeni ve şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
Son Dakika › İstanbul › Beşiktaş İskelesi önünde bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)