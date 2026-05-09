İran’ın Hürmüz\'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı

İran ile stratejik ortaklığıyla bilinen Çin, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan saldırıyla zor durumda kaldı. Bölgedeki çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez Çin bağlantılı bir tanker hedef alınırken, saldırıya uğrayan gemide Çinli mürettebatın bulunduğu açıklandı. Olay, Tahran-Pekin hattındaki yakın ilişkilere rağmen yaşanması nedeniyle uluslararası kamuoyunda dikkat çekti.

GÜVERTEDE YANGIN ÇIKTI

Saldırıya uğrayan tankerin üzerinde “China Owner & Crew” ifadelerinin yer aldığı belirtilirken, saldırının ardından geminin güvertesinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı yaşanmadı.

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DOĞRULADI

Çin Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı doğrulayarak geminin Marshall Adaları bayrağıyla sefer yaptığını ancak mürettebatta Çinli denizcilerin bulunduğunu açıkladı. Pekin yönetimi ayrıca bölgedeki gerilimin sonuçlarından endişe duyduklarını belirterek tüm taraflara “itidal” çağrısı yaptı.

GÖZLER İRAN’A ÇEVRİLDİ

Saldırıyı resmi olarak üstlenen olmazken, İran’dan jet hızında açıklama geldi. İran, bölgedeki Çin gemilerine herhangi bir saldırıda bulunmadıklarını açıkladı.