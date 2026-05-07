Aydın'da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın'da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina

Aydın\'da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina
07.05.2026 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenipazar'da görülen şap hastalığı nedeniyle 17 mahallede karantina tedbirleri alındı.

AYDIN'ın Yenipazar ilçesindeki bir mahallede şap hastalığı görülmesi üzerine, Çine ilçesindeki bazı mahallelerde dahil olmak üzere iki ilçede toplam 17 mahallede karantina tedbirleri alındı.

Yenipazar ilçesine bağlı Hacıköseler Mahallesi'nde tespit edilen şap hastalığından dolayı yeni tedbirler alındı. Hastalığın görüldüğü mahalle ve yakın konumunda bulunan; Karacaören, Paşaköy, Çavdar, Eğridere, Koyunlar, Alioğulları ve Karaçakal mahalleleri ile Çine ilçesindeki; İbrahimkavağı, Bağlarbaşı, Bereket, Çatak, Sarnış, Subaşı, Elderesi, Kavşit ve Kırkışık mahallelerinde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Karantina kararı sona erene kadar bu mahallelerde hayvan hareketleri durduruldu. Bu çerçevede, bahse konu 17 mahallede hayvan giriş çıkışı ile alım satım yapmanın yasaklandığı bildirildi.

Yenipazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hastalığın yayılmasını engellemek için saha çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Sağlık, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Aydın'da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geceleri kırmızıya bürünen sahilin sırrı şaşırttı Geceleri kırmızıya bürünen sahilin sırrı şaşırttı
Polislerin ’heimlich’ manevrası ile hayata tutundu o anlar kamerada Polislerin 'heimlich' manevrası ile hayata tutundu; o anlar kamerada
Kenyalılar “yeraltı sularını kirlettiği“ suçlamasıyla BP’ye dava açtı Kenyalılar "yeraltı sularını kirlettiği" suçlamasıyla BP'ye dava açtı
Ormanda öldürülüp cesedi yakılan Kübra için barajda arama yapıldı Ormanda öldürülüp cesedi yakılan Kübra için barajda arama yapıldı
Epstein’in “intihar notu“ ortaya çıktı: Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf Epstein'in "intihar notu" ortaya çıktı: Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf
Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız

00:04
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i mucizeyi gerçekleştiremedi
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i mucizeyi gerçekleştiremedi
23:32
Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren’den transfer müjdesi: Yıldız futbolcularla...
Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren'den transfer müjdesi: Yıldız futbolcularla...
23:13
İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var
İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var
22:23
Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor İran’dan füze saldırısı açıklaması
Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor! İran’dan füze saldırısı açıklaması
22:13
Bakan Gürlek: Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi
Bakan Gürlek: Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi
22:07
AK Parti’ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP’den çok yoruldum
AK Parti'ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP'den çok yoruldum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 00:46:13. #7.13#
SON DAKİKA: Aydın'da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.