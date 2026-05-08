Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim

08.05.2026 21:19
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'ye geçeceği kesinleşen Burcu Köksal ile ilgili suskunluğunu bozdu. Canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulunan Özel, Köksal'ın şantaj veya tehdit altında olduğu şüphesini dile getirerek, eşiyle ilgili iddialar üzerine kendisine "Gerekirse kocanı boşa ama partine bunu yapma" dediğini açıkladı. Köksal'ın telefonlarını kapattığını ve kimseyle görüşmediğini belirten Özel, sürecin bir "operasyon" olduğunu savundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti’ye geçme kararıyla Türkiye gündemine oturan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında sessizliğini bozdu. Katıldığı canlı yayında sürece dair çarpıcı detaylar paylaşan Özel, Köksal’a yönelik "Kocanı boşa ama partine bunu yapma" dediğini açıklayarak siyaset dünyasını sarstı.

"TELEFONU KAPALI, KİMSEYE CEVAP VERMİYOR"

Burcu Köksal’a ulaşmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını belirten Özgür Özel, "Burcu Köksal’ı aradım, ulaşamadım. Telefonu kapalıydı. CHP’nin tüm bileşenlerine büyük bir baskı uygulanıyor ama yorulmaya, kötü olmaya hakkımız yok" dedi. Köksal’ın parti içinde en üst düzey imkanlara sahip olduğunu hatırlatan Özel, "Aday belirlerken anket yaptık. Doğru ve tanınan isim olsun dedik. Parti kendisine her türlü imkânı verdi, onu grup başkanvekili yaptı" ifadelerini kullandı.

"NE GÖSTERDİLERSE, NEYLE TEHDİT ETTİLERSE..."

Köksal’ın çok kısa bir süre önce partiye bağlılık mesajları verdiğini söyleyen Özel, yaşanan değişimin arkasında ciddi bir şüphe olduğunu dile getirdi:

"Daha çok kısa süre önce Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a gidip 'Her şey çok güzel, genel merkezle aramız iyi' diyor. Sonra bir görüşme yapıyor ve her şey değişiyor. Ne gösteriyorlarsa, neyle tehdit ediyorlarsa... Bu artık güçlü bir şüpheye dönüştü. Bana daha önce 'Benim bir yere geçeceğim yok' diye söz vermişti."

"GEREKİRSE KOCANI BOŞA AMA PARTİNE BUNU YAPMA"

Özel, Köksal’ın eşiyle ilgili çıkan iddialar üzerine bizzat devreye girdiğini belirterek yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı:

"AK Parti medyası kocasının birtakım işlerini söylüyordu. Kendisini aradım ve 'Senin arkanda dururuz. Kocan bir yanlış yaptıysa gerekirse kocanı boşa ama partine bunu yapma. Yanlışa ortak olma, parti senin arkanda kale gibi durur' dedim. Ancak geldiğimiz noktada Burcu Hanım’ın yarın çıkıp makul bir açıklama yapacak gibi bir hali durmuyor."

"DİĞER BELEDİYE BAŞKANLARINA DA KANCA ATTILAR"

Sürecin sadece Köksal ile sınırlı olmadığını, sistematik bir transfer operasyonu yürütüldüğünü iddia eden Özel, "Geçen gün bir belediye başkanımızın eşi anlattı; birileri gelip 'Biz Burcu’yu ikna ettik, siz de gelin' diyerek teklifte bulunmuş. Böyle kirli pazarlıklar dönüyor" diyerek AK Parti’nin diğer CHP’li başkanlara da kanca attığını öne sürdü.

    Yorumlar (2)

  • Mesut Vatansever Mesut Vatansever:
    Gemi batıyor, kaçan kaçana 6 5 Yanıtla
  • mücahid mücahid:
    Eğer burcu hanım olmasaydı,hayatta chp afyondan belediye başkanlığı kazanabilirmiydi??Afyon halkı solcu değil ki??şahsına oy vermişler??Bu hakikati gözardı etmesinler?? 4 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
